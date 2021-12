O Ministerio e a Inlac suman esforzos para mellorar a cadea de valor do sector lácteo

Selan un novo convenio para avanzar en cuestións como os contratos, a transparencia do mercado e a promoción do consumo de lácteos

O Ministerio de Agricultura e a Interprofesional Láctea (Inlac) acaban de pechar un convenio de colaboración para mellorar a cadea de valor do sector lácteo. O acordo busca avanzar en cuestións prioritarias como a contratación, a cohesión intersectorial, a monitorización e a transparencia do mercado, así como en actividades de promoción do consumo de leite e produtos lácteos.

Entre os compromisos adquiridos no convenio atópase o desenvolvemento de actividades de promoción do sector, ao obxecto de difundir e promover os beneficios do consumo do leite e os produtos lácteos. Ámbolos dous organismos comprométense a impulsar accións que poñan de manifesto a sustentabilidade ambiental, social e económica do sector, así como accións que valoricen os seus esforzos polo benestar animal.

Doutra banda, no acordo tamén se comprometen a promocionar e participar en encontros cos elos da cadea alimentaria que non estean representados en Inlac, así como chegar a acordos e desenvolver iniciativas que aseguren un correcto funcionamento da cadea láctea.

Neste ámbito, o papel da Interprofesional é crucial ao manter o esforzo por pór a disposición do sector os medios que faciliten a utilización de índices para a determinación do prezo nos contratos, en particular nos de longa duración. De igual forma, as partes comprométense a identificar as liñas prioritarias de investigación, desenvolvemento e innovación no sector lácteo.

Coa subscrición do acordo poténciase o papel de Inlac como órgano para a consecución de acordos sectoriais, á vez que permite sumar esforzos que reverterán en beneficio do sector, tal e como sinalan dende o Ministerio, nun comunicado de prensa.

O convenio subscríbese como continuación dos catro asinados anteriormente nos anos 2011, 2013, 2015 e 2019, co que é un novo paso que testemuña a relación entre o Ministerio e a Interprofesional Láctea.