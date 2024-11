O Ministerio de Agricultura reparte axudas a 1.060 explotacións agrarias e gandeiras de titularidade compartida

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) publicou a resolución definitiva das subvencións ás explotacións agrarias de titularidade compartida da convocatoria 2024, que benefician a un total de 1.060, cun montante global de 1.590.000 euros.

Cada explotación beneficiada recibirá unha axuda de 1.500 euros, a contía máxima anual establecida nas bases reguladoras. Os pagos realizaranse antes de que finalice este ano.

A finalidade desta liña de axudas é contribuír ao pago das cotas da Seguridade Social das persoas titulares das explotacións agrarias de titularidade compartida.

Desde o Ministerio de Agricultura destacan que “trátase da cuarta edición destas axudas, cuxo número de solicitudes e entidades beneficiarias non deixou de aumentar progresivamente en cada convocatoria, reflexo do incremento estable das inscricións de explotacións agrarias no réxime de titularidade compartida durante os últimos anos”.

Pódese obter máis información sobre as características destas axudas na páxina web do ministerio na seguinte ligazón: titularidade compartida nas explotacións agrarias.

Na seguinte táboa recóllense os datos das explotacións beneficiarias, as contías das axudas e a súa distribución por comunidades autónomas.