O Ministerio de Agricultura homologa os contratos de compravenda de uva e de viño para as próximas tres campañas

Os novos contratos tipo do sector vitivinícola entrarán en vigor o 1 de agosto. A homologación realízase a proposta da Organización Interprofesional do Viño de España

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación promulgou senllas ordes que homologan os contratos tipo de compravenda de uva destinada á súa transformación en viño (APA/786/2024, de 12 de xullo) e de viño (APA/787/2024, de 12 xullo) para o próximas tres campañas (2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027). Ambas as ordes están publicadas no Boletín Oficial do Estado (BOE) o sábado 27 de xullo.

A homologación destes contratos tipo, que entrarán en vigor o 1 de agosto, realízase a proposta da Organización Interprofesional do Viño de España (OIVE) e será aplicable en todo o territorio nacional. O obxectivo destes modelos de contratos, de uso voluntario, é mellorar o funcionamento, a estabilidade e a transparencia da cadea de valor do sector vitivinícola.

Estes contratos homologáronse de acordo co réxime establecido na lei reguladora dos contratos tipo de produtos alimentarios (Lei 2/2000, de 7 de xaneiro) e o seu contido axústase ao disposto na normativa sobre medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria (artigo 9 da Lei 12/2013, de 2 de agosto).

Entre outras cláusulas, os contratos tipo establecen o obxecto, o prezo, a forma e condicións de pago e entrega, a calidade, a trazabilidad, a duración e prórroga, e os mecanismos para resolver controversias. Os operadores poderán acordar a vixencia do contrato para varias campañas, promover así a adopción de contratos plurianuais e favorecer a estabilidade necesaria no sector vitivinícola.

Ademais, estableceuse un sistema de resolución de conflitos mediante un procedemento de conciliación e vista previa ofrecido por OIVE. As ordes están dispoñibles nas seguintes ligazóns:

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-15563

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-15564