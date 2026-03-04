O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca os premios Alimentos de España aos mellores viños 2026

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou no Boletín Oficial do Estado (BOE) a convocatoria da décimo cuarta edición dos premios Alimentos de España Mellores Viños 2026, un recoñecemento anual que se celebra desde 2013 e que distingue a excelencia dos viños españois de maior calidade.
O obxectivo é recoñecer a calidade, a sustentabilidade e a proxección internacional dos viños españois con Denominacións de Orixe Protexidas (DOP) e Indicacións Xeográficas Protexidas (IXP) recoñecidas pola Unión Europea.
O galardón conta con cinco modalidades: tinto, branco, rosado, espumoso e viño de licor.
Poderán participar aqueles viños acollidos a DOP ou IXP españolas cuxa empresa elaboradora teña a súa sede principal en territorio nacional, cumpran a lexislación vixente e que obtivesen unha das cinco mellores puntuacións no concurso internacional de viños Bacchus 2026, organizado pola Unión Española de Catadores, que se celebrará do 23 ao 27 de marzo.
Unha vez coñecidos os cinco viños españois con maior puntuación en cada modalidade, a Subdirección Xeral de Promoción dos Alimentos de España notificará aos posibles candidatos a opción de concorrer ao premio Alimentos de España. No caso de que desexen participar, deberán aceptar a candidatura no prazo de 20 días hábiles desde a recepción da comunicación, cubrir o modelo oficial de solicitude e presentar unha memoria de actividade a través do rexistro electrónico do ministerio.
As candidaturas serán avaliadas por un xurado composto por expertos de recoñecido prestixio, que valorará tanto a excelencia na calidade segundo as puntuacións obtidas no concurso Bacchus 2026, como outros aspectos adicionais como o esforzo comercializador e innovador da empresa, o valor engadido sobre a agricultura local e o medio rural, a sustentabilidade e o respecto polo medio ambiente, así como a contribución á imaxe dos alimentos de España.
A puntuación final resultará da suma ponderada de ambas valoracións: a obtida no concurso Bacchus representará o 60 %, mentres que o 40 % restante corresponderá á avaliación do xurado.
A orde de convocatoria e as bases completas poden consultarse na páxina web do ministerio, na sección dedicada ao Premio “Alimentos de España Mellores Viños”.
Os gañadores poderán empregar o logotipo oficial do premio nas súas actividades e produtos, previa autorización do ministerio, e colaborar en accións de promoción alimentaria.
Os premios Alimentos de España intégranse na estratexia do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para posicionar a España como potencia alimentaria e gastronómica. Con esta convocatoria, o ministerio reafirma o seu compromiso co sector alimentario e destaca o seu papel clave na economía, na sustentabilidade e na identidade gastronómica de España.