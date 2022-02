O Ministerio de Agricultura organiza unha xornada informativa online sobre a lei da cadea alimentaria

Na xornada, organizada polo Ministerio de Agricultura, abordaranse cuestións como a obrigación da contratación, as prácticas comerciais desleais reguladas ou o papel do Observatorio da Cadea Alimentaria, entre outras

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación organiza o vindeiro mércores 23 de febreiro unha xornada virtual informativa sobre a Lei da Cadea. A xornada realizarase en streaming coa finalidade chegar a un número maior de persoas e operadores da cadea alimentaria, asociacións e administracións, interesadas en coñecer o marco regulatorio desta lei.

A modificación da Lei 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria, que entrou en vigor o pasado 16 de decembro, incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 633/2019 da Unión Europea relativa ás prácticas comerciais desleais na cadea alimentaria. A nova lei recolle ademais unha reforma ambiciosa que se traduce en importantes melloras para o funcionamento das relacións comerciais na cadea.

A xornada inauguraraa o secretario xeral de Agricultura e Alimentación, Fernando Miranda, e contará coa participación do subdirector xeral de Competitividade da Cadea Alimentaria, Clemente Mata e da directora da Axencia de Información e Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, quen explicarán os principais aspectos da lei como a obriga da contratación, as prácticas comerciais desleais reguladas, o papel do Observatorio da Cadea Alimentaria, así como a función inspectora das autoridades de execución e da AICA, entre outros.

A xornada poderá seguirse na seguinte ligazón: https://youtu.be/jNgFgghYNG4