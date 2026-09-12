O Ministerio de Agricultura ofrece este outono formación gratuíta en intelixencia artificial, drons, robótica e agricultura de precisión

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación reforza este outono a súa oferta de formación gratuíta para facilitar a incorporación de novas tecnoloxías ao sector agroalimentario, con cursos e actividades sobre intelixencia artificial, drons, agricultura de precisión, robótica ou ferramentas dixitais aplicadas a distintos sectores produtivos.
A nova programación reúne 17 actividades formativas e demostrativas do Centro de Competencias para a Formación Dixital Agroalimentaria, ás que se suman os cursos e webinarios de La Vega Innova e do Observatorio para a Dixitalización do Sector Agroalimentario Español.
As actividades están dirixidas a profesionais do sector agroalimentario e combinan formación en liña con demostracións presenciais para achegar tecnoloxías que xa poden aplicarse en explotacións agrícolas e gandeiras e na industria agroalimentaria.
17 NOVAS ACTIVIDADES DO CENTRO DE COMPETENCIAS
O Centro de Competencias para a Formación Dixital Agroalimentaria programou para o segundo semestre 17 actuacións, entre cursos de 24 horas, formacións breves e actividades demostrativas. Na primeira metade do ano desenvolveu outras nove, con 569 persoas matriculadas procedentes das 17 comunidades autónomas.
A oferta de outono inclúe formación sobre drons aplicados á agricultura de precisión, teledetección, gandaría de precisión, aplicación de fitosanitarios con drons, robótica agrícola e rega deficitaria en froiteiras. Tamén se realizarán demostracións presenciais sobre visión hiperespectral en viñedo e tecnoloxías para medir a variabilidade en campo.
Na oferta formativa de 2026 participan once universidades españolas, que imparten os cursos e
actividades en distintos puntos do territorio.
INTELIXENCIA ARTIFICIAL E OUTRAS TECNOLOXÍAS
La Vega Innova, o nodo de innovación dixital do ministerio, ofrecerá os días 23, 24, 29 e 30 de setembro un curso sobre axentes intelixentes para a toma de decisións no sector agroalimentario. A formación permitirá coñecer aplicacións da intelixencia artificial xerativa para traballar con información das explotacións, como cadernos de campo, normativa fitosanitaria ou manuais de maquinaria.
En outubro impartirase formación sobre FertiliCalc, unha ferramenta para calcular as necesidades de fertilización en función do cultivo, o solo e o clima. A programación de La Vega Innova inclúe, ademais, webinarios sobre realidade virtual aplicada á formación agroalimentaria e vacinación dixital para o gando.
Pola súa banda, o Observatorio para a Dixitalización do Sector Agroalimentario Español celebrará entre setembro e decembro catro webinarios dedicados á dixitalización en horticultura, porcino, froiticultura e industria agroalimentaria.
INSCRICIÓNS E CALENDARIO
Todas as actividades son gratuítas. A inscrición nos cursos e actividades do Centro de Competencias para a Formación Dixital Agroalimentaria pode realizarse a través da súa plataforma, dispoñible nesta ligazón, onde tamén se poden consultar os contidos e prazos de matrícula.
A programación e as inscricións de La Vega Innova están dispoñibles na súa páxina web e no seu catálogo de formación. A información sobre os webinarios do Observatorio para a Dixitalización do Sector Agroalimentario Español, así como o acceso a sesións anteriores, pode consultarse no apartado de dixitalización da páxina web do ministerio.