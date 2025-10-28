O Ministerio de Agricultura destina 660.000 euros para a compra urxente de vacinas da dermatose nodular contaxiosa

O Consello de Ministros tomou razón da declaración de emerxencia das actuacións sanitarias necesarias para a adquisición de vacúas fronte ao virus da dermatose nodular contaxiosa por un importe de 660.000 euros, por parte do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
O pasado 3 de outubro de 2025 confirmouse a primeira detección do virus da dermatosis nodular en España, nunha explotación de recría de #xato en Castelló d’Empúries (Xirona). Ata o momento detectáronse 18 focos, todos eles na provincia de Xirona.
Dentro do marco da política de control da enfermidade, a vacinación de emerxencia resulta unha práctica esencial para frear a súa difusión, en particular nas primeiras semanas tras a súa primeira detección e ten como obxectivo garantir as doses necesarias de vacina para frear o avance da enfermidade. Tras a detección do primeiro caso en España puxéronse en marcha todas as medidas consignadas no plan nacional, seguindo a normativa comunitaria.
A dermatose nodular contaxiosa dos bóvidos é unha enfermidade viral do gando bovino, producida por un virus da familia poxviridae, xénero capripoxvirus, que se caracteriza por febre, nódulos na pel, en membranas mucosas e órganos internos, extenuación, inflamación dos nódulos linfáticos, edema cutáneo e ás veces morte.
A aparición de dermatose nunha rexión ou país ten unha gran repercusión sanitaria e económica, xa que se trata dunha enfermidade de declaración obrigatoria incluída dentro da lista da Organización Mundial de Sanidade Animal (OMSA) e da Unión Europea. A presenza desta enfermidade, ademais de producir unha baixada da produción, especialmente nas vacas de leite, conleva que terceiros países poidan prohibir a importación de animais vivos, material de reprodución, carne e outros produtos.
Ademais, restrínxense os movementos domésticos e no ámbito da Unión Europea, así como a celebración de feiras gandeiras e outras concentracións de animais nas zonas afectadas.
Desde as zonas de restrición, aquelas situadas nunha área dun radio de 50 quilómetros desde a explotación na que se detectou a dermatite nodular contaxiosa, non se pode nin vender animais vivos a outras zonas do territorio nacional nin ao resto da Unión Europea. Cando se detecta un caso nunha explotación, o protocolo obriga ao baleirado da mesma.
Os servizos veterinarios oficiais das comunidades autónomas, que son as competentes en sanidade animal e en contacto constantes co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, inician a investigación epidemiolóxica para tratar de identificar a orixe da infección e os contactos de risco, entre outras.
Hai dispoñible información sobre esta enfermidade, que non se transmite ás persoas, nin por contacto, nin a través do consumo dos produtos e derivados de animais afectados, pode acceder a esta ligazón.
A Xunta urxe ao Ministerio que defenda ante a Unión Europea unha vacina marcada preventiva
A Consellería do Medio Rural volve urxir ao Goberno central que defensa ante a UE unha vacina marcada, que poida empregarse con fins preventivos, sobre a dermatose nodular contaxiosa. Así o demandou hoxe o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, no Comité da Rede de Alerta Sanitaria Veterinaria organizado polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Durante esta xuntanza, reclamouse tamén máis coordinación ao Goberno central para que as comunidades autónomas implementen medidas homoxéneas que lle dean certezas e seguridade ao sector gandeiro. Ademais, esixiu que, no caso de decretarse algún foco en Galicia, se poñan en marcha indemnizacións desde o Ministerio e que os sacrificios poidan realizarse en matadoiro e non nas explotacións.
En todo caso, a día de hoxe non se rexistrou ningún caso desta enfermidade en Galicia, que non afecta nin se transmite ás persoas. Durante o transcurso da reunión explicáronse as medidas que se tomaron dende a Xunta co obxectivo de protexer á cabana gandeira galega. Neste sentido, dende onte están suspendidas todas as feiras, certames e poxas de gando por un período de 21 días. Así mesmo, prohíbese a entrada de animais procedentes de explotacións situadas nas zonas declaradas como restrinxidas á DNC.
O Sindicato Labrego pide a prohibición temporal da entrada de animais de fóra de Galicia
Por parte do Sindicato Labrego Galego reclaman á Consellería do Medio Rural que “a información ten que ser constante, precisa e transparente por parte da Consellería, e non pode limitarse a reenviar o que publica o Ministerio de Agricultura. Non é admisible que nos teñamos que informar a través das reunións do propio Ministerio ou das organizacións agrarias doutras comunidades autónomas do que está a acontecer”.
Desde Sindicato Labrego Galego reiteran a petición de que, “mentres dure este período de risco sanitario, se prohiba a entrada de animais de fóra de Galiza, como medida preventiva esencial para protexer o gando galego e evitar a chegada do virus ao país”.
Manifestan ademáis a súa preocupación polo protocolo establecido, “que contempla o sacrificio de todos os animais se non se alcanza unha cobertura de vacinación do 90% das granxas e do 75% do censo de animais nun radio de 50 km arredor dun foco. A esta situación súmase que as vacinas aínda non están chegando ás granxas, o que deixa o sector totalmente desprotexido”.
Desde o Sindicato Labrego Galego reclaman tamén “a creación urxente dun grupo de crise con capacidade de resposta inmediata, no que participen a administración, as organizacións profesionais agrarias e o persoal veterinario. Este grupo debe garantir axilidade, coordinación e comunicación directa co sector, para evitar improvisacións e prexuízos innecesarios ás producións galegas”.
“O noso sector necesita información certa, vacinas dispoñibles e medidas proporcionadas, non mensaxes autocompracentes nin culpabilizacións entre administracións. A prevención é necesaria, pero non pode facerse a costa das labregas e labregos que manteñen vivo o noso rural”, conclúen dende a organización agraria.