O Ministerio de Agricultura destaca que os prezos da carne de coello alcanzaron en 2025 máximos históricos e as exportacións aumentaron un 15%

O sector cunícola constatou hoxe a boa evolución dos prezos da carne de coello, que en 2025 alcanzou o máximo histórico de cotización media de 2,506 euros por quilo, e das exportacións, que no primeiro cuadrimestre de 2026 creceron un 15% en relación ao mesmo período do ano anterior.
A cotización media alcanzada en 2025 foi un 6,4% superior á de 2024 e sitúase un 13,7% por encima da dos últimos cinco anos. A evolución favorable mantense neste ano, xa que na semana 27 rexistrouse unha cotización de 2,452 euros por quilo de carne, un 0,6% máis que o ano pasado e un 9% por encima da media dos últimos cinco anos nesa mesma data. Estes bos datos compleméntanse cunha evolución á baixa dos custos de produción, o que favorece a rendibilidade da actividade, segundo destacan desde o Ministerio de Agricultura.
Con respecto ao comercio exterior, o volume das exportacións entre xaneiro e abril de 2026 ascendeu a 2.744 toneladas, un 15% máis que no mesmo período do ano anterior, cun valor de 12,1 millóns de euros.
A reunión sectorial que presidiu hoxe a directora xeral de Producións e Mercados Agrarios, Elena Busutil, analizou pormenorizadamente os principais indicadores que ilustran o proceso de axuste produtivo que leva a cabo na actualidade esta rama gandeira. En 2025 producíronse 32.427 toneladas de carne de coello, cun censo de case 4,5 millóns de animais, que se concentran maioritariamente en Castela e León (32% do total) e en Galicia. No mes de abril deste ano había rexistradas 1.079 explotacións de produción de gazapos.
Na reunión púxose de manifesto a importancia de implementar estratexias para penetrar no tecido da poboación máis nova, segmento crave para lograr incrementar o consumo xeral da carne de coello, que entre xaneiro e novembro de 2025 descendeu nos fogares un 4,4%.
Tamén se analizou o impacto socioeconómico que a futura normativa comunitaria sobre benestar animal —especialmente no relativo ao transporte e ao neno en granxa— podería ter sobre a viabilidade do sector cunícola. Neste sentido, se a transición cara á eliminación total das gaiolas non contempla unha excepción sectorial prioritaria e adaptada, o tecido produtivo podería enfrontarse a certos desaxustes operativos e a unha complexa reestruturación interna que afectaría notablemente o crecemento do sector.