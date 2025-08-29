O Ministerio de Agricultura avanza que os gandeiros e agricultores afectados polos incendios “cobrarán con normalidade as axudas da PAC”

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, #Luis Planas, anunciou que o Goberno apoiará e acompañará aos agricultores, gandeiros e titulares de explotacións afectados polos incendios forestais que arrasan diversas comunidades autónomas. “O lume golpea o corazón económico e social de España e das nosas zonas rurais”, afirmou Planas quen precisou que o Goberno “vai dar resposta aos afectados, adoptando as medidas necesarias como o fixemos desde xuño de 2018 en cada situación extraordinaria”.
Luis Planas considerou precipitada a súa comparecencia no Senado “porque aínda hai incendios activos” e subliñou que “comprendemos e entendemos a tristeza e impotencia da poboación rural #ante o ocorrido. Foron incendios terribles, nunca sufridos ata o de agora”. Ademais, insistiu en que o Goberno arbitrará as axudas que sexan necesarias para que os afectados poidan emprender canto antes a súa actividade.
O ministro puxo exemplos anteriores como a pandemia, o volcán da Palma, a gran seca de 2022 e 2023, as consecuencias da guerra de Ucraína ou a dana. “Apoiamos ao sector nos momentos máis complicados e, desde 2018, concedemos 4.975 millóns de euros en axudas”.
Ademais, lanzou unha mensaxe de tranquilidade ao sector e puxo en valor o seguro agrario como ferramenta fundamental para agricultores e gandeiros. As pólizas protexen aos afectados e cobren danos a producións, plantacións e arboledo, así como a perda de animais, colmeas e, en caso necesario, a retirada e destrución de cadáveres en menos de 48 horas. Planas lembrou que, en 2025, o Goberno destinou 315 millóns de euros de subvención ás pólizas deste sistema.
O ministro garantiu que as explotacións afectadas cobrarán normalmente as axudas da Política Agraria Común (PAC), dado que os incendios considéranse causa de forza maior. Ademais, a Comisión Europea aprobou en xullo que os Estados membros incrementen ao 80 % o anticipo das axudas directas da PAC para partir do 16 de outubro, que dotará de maior liquidez ás explotacións. Agora son as comunidades autónomas as que teñen que decidir se o aplican.
“Cada explotación gandeira que desaparece, cada hectárea agrícola queimada, non é só unha perda económica; detrás hai esforzo, traballo duro e a vida de familias enteiras que quedaron arrasadas polo lume”, salientou Planas quen reafirmou o compromiso do Goberno para reforzar os seguros agrarios, garantir unha PAC sólida e ofrecer unha resposta integral #ante a emerxencia climática.
O ministro reiterou a necesidade de alcanzar un pacto de Estado fronte á emerxencia climática, un acordo de país que transcenda gobernos e lexislaturas. Segundo Planas, é momento de abrir un debate serio, rigoroso e sosegado sobre a seguridade ambiental porque estas catástrofes impactan sobre a seguridade alimentaria, sobre o sector primario, sobre a súa actividade diaria.
“A agricultura e a gandería son esenciais para manter vivos os nosos pobos, xerar emprego e coidar o territorio. Protexelas é protexer a vida no medio rural e garantir o futuro de todos. Sen persoas no mundo rural non hai xestión do territorio”, asegurou o ministro.
DATOS PROVISIONAIS DO IMPACTO DO LUME NO SECTOR
Luis Planas explicou que, ata o 22 de agosto, os incendios calcinaron 362.472 hectáreas, das que 35.421 son de uso agrícola -un 9 % do total-, o que converte 2025 no peor ano de incendios, desde que existen rexistros.
As chamas poden afectar ata 3.000 explotacións gandeiras con especial incidencia en Ourense, Cáceres, León e Zamora. Ademais, os incendios calcinaron gran parte dos pastos que servían de alimentación a estas explotacións, aínda que, dadas as datas, parte xa estaba agostada.
No ámbito agrícola, os danos máis graves concéntranse en viñedos de zonas como Monterrei ou Valdeorras, en Ourense, e comarcas vitivinícolas de Castela e León. Tamén se viron afectados oliveirais, almendros e cítricos
Planas lembrou que a responsabilidade primaria en prevención, extinción e restauración tras os incendios recae nas comunidades autónomas, mentres que o Estado garante a coordinación e a protección económica do sector agrario.
O APOIO DO GOBERNO Á GANDERÍA EXTENSIVA
O ministro resaltou o papel esencial da gandería extensiva na xestión sostible de pastos, a loita contra o cambio climático e a redución do risco de incendios.
Planas lembrou que este modelo produtivo ha recibido un apoio histórico en forma de axudas directas adicionais á PAC, por máis de 440 millóns de euros, o maior esforzo de respaldo aos sectores gandeiros realizado por un Goberno.