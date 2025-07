O Ministerio de Agricultura autoriza 914 hectáreas para novas plantacións de viñedo en 2025

As comunidades autónomas informarán aos beneficiarios antes do 1 de agosto

O Ministerio de Agricultura comunicou ás comunidades autónomas a resolución que distribúe 914 hectáreas para novas plantacións de viñedo en 2025, no marco do réxime de autorizacións vixente.

A superficie concedida repartiuse entre os sete grupos de prioridade establecidos. Isto permitiu que os mozos viticultores e as pequenas e medianas explotacións recibisen o 100 % da superficie admisible solicitada, cun límite máximo de 5 hectáreas por solicitante.

Tamén recibirán o 100 % da superficie admisible os viticultores que non dispoñen de viñedo ilegal ou abandonado e cumpriron cos compromisos do réxime de autorizacións. Para os solicitantes sen criterios de prioridade, a concesión será do 30,2 % da superficie admisible.

Do total concedido, o 70,6 % da superficie corresponde a viticultores con pequena e mediana explotación, dos cales un 21 % son mozos, mentres que un 2,7 % da superficie vai destinada a mozos de nova incorporación ao sector vitivinícola.

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha lidera as novas plantacións con 472 hectáreas, seguida de Castilla y León (126 hectáreas) e Cataluña (115 hectáreas).

Estas autorizacións concédense sobre unha superficie solicitada de 1.707 hectáreas, que tras aplicar os criterios de admisibilidade e o límite de 5 hectáreas por solicitante, redúcese a 1.257 hectáreas.

A demanda de novas plantacións mantén a súa tendencia descendente. Este ano, a superficie solicitada reduciuse un 9,5 % respecto a 2024, ano no que xa se rexistrara unha caída do 41 % fronte a 2023.

As comunidades autónomas notificarán a resolución aos beneficiarios antes do 1 de agosto, de acordo co procedemento habitual.

RÉXIME DE AUTORIZACIÓNS DE PLANTACIÓNS

Desde o 1 de xaneiro de 2016 está en vigor o réxime de autorizacións de plantación de viñedo, que substitúe ao sistema de dereitos anterior, e que permite un crecemento controlado do potencial de produción conforme á normativa da Unión Europea e nacional.

Cada ano establécese un cupo máximo de superficie para novas plantacións. O límite de superficie para 2025 fixouse no 0,1 % da superficie plantada de viñedo a 31 de xullo de 2024, equivalente ás 914 hectáreas autorizadas, en liña coa recomendación da Organización Interprofesional do Viño de España (OIVE).