O Ministerio de Agricultura amplía o catálogo do plan de formación para técnicos do medio rural

O programa para 2025 ofrece 54 accións formativas co obxectivo de fomentar a profesionalización e mellorar a capacitación do sector agroalimentario

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, publicou na súa páxina web o ‘Plan de Formación continua 2025 para técnicos do medio rural’, co obxectivo de impulsar a formación agroalimentaria como unha ferramenta fundamental para a modernización do medio rural.

O plan, cun catálogo máis amplo que en anos anteriores, inclúe 54 accións formativas que teñen como obxectivo fomentar a profesionalización do sector agroalimentario mediante a capacitación e captación de talento.

Os cursos están dirixidos ao persoal técnico de distintos ámbitos do medio rural, como son as administracións, redes e grupos de acción local, organizacións profesionais agrarias, cooperativas e asociacións do medio rural, axentes de emprego e desenvolvemento local e titulados universitarios que traballan no sistema de asesoramento para os posibles beneficiarios das axudas da Política Agraria Común (PAC) sobre a xestión de terras e explotacións.

Entre as prioridades desta nova edición están a xeración e transferencia de coñecementos, a innovación e implantación de novas tecnoloxías na agricultura, a viabilidade e sustentabilidade das explotacións, e o apoio a mozos, mulleres e novos emprendedores, entre outras.

En 2025 mantéñense as modalidades presencial e mediante aula virtual, que dispón dunha plataforma web específica, con algúns cursos que combinan ambas.