O Ministerio de Agricultura activa a colleita en verde no sector do viño

As respectivas comunidades autónomas que se acollan á medida establecerán o prazo para a presentación das solicitudes, sempre antes do 30 de abril

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación decidiu activar de urxencia, por terceiro ano consecutivo, a intervención de colleita en verde en viñedos de uva para vinificación, mecanismo que ten como obxectivo favorecer a estabilidade no mercado.

A dotación orzamentaria desta intervención é de 19,2 millóns de euros, segundo recolle a resolución da dirección xeral de Producións e Mercados Agrarios publicada este venres no Boletín Oficial do Estado (BOE). O desencadeamento desta intervención prodúcese a pedimento das comunidades autónomas, segundo o establecido no artigo 34 do Real Decreto 905/2022, do 25 de outubro, polo que se regula a Intervención Sectorial Vitivinícola no marco do Plan Estratéxico da Política Agrícola Común (PAC).

O obxectivo xeral desta intervención é aliviar a tensión nalgunhas rexións produtoras que manteñen un elevado nivel de existencias -especialmente de viño tinto- , ao permitir dimensionar a vendima de 2025 á capacidade de almacenamento e comercialización para a próxima campaña. Desta forma evítanse os efectos indesexables dunha potencial sobreoferta de uva o próximo outono que puidese lastrar as rendas dos viticultores.

En 2023 e 2024 xa se activou o mecanismo de colleita en verde, pero continúan sen alcanzarse as taxas de estabilidade previas á pandemia, polo que o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación estimou conveniente poñela en marcha polo menos unha campaña máis co obxectivo mellorar a situación do sector.

Coa publicación desta resolución, dotouse canto antes a esta intervención do orzamento necesario para a súa posta en marcha por parte das comunidades autónomas, que agora deben traballar na publicación das súas respectivas convocatorias.

Segundo o establecido no artigo 37 do Real Decreto 905/2022, do 25 de outubro, as comunidades autónomas establecerán o prazo para presentar solicitudes, que en todo caso finalizará antes do 30 de abril de 2025.

Ademais, as comunidades autónomas que van poñer en marcha a colleita en verde no seu ámbito territorial deben comunicar á Subdirección Xeral de Froitas Hortalizas e Vitivinicultura antes do 1 de marzo de 2025 a forma de pago elixida, o valor dos límites máximos ou baremos estándar segundo corresponda, así como os criterios de prioridade que van aplicar e as súas respectivas puntuacións.

A execución da colleita en verde deberá realizarse como moi tarde o 15 de xullo.