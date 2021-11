“O minifundio é a principal barreira para que o sector forestal siga medrando”

A vinculación de Ana Rodríguez co sector forestal venlle de moi nova. Case dende que naceu, foi medrando e vendo como seu pai, Juan Rodríguez, comezaba unha andaina profesional coa súa empresa Madeiras O Fragueiro, que tiña os obxectivos de ofrecer servizos da cadea forestal-madeira a pequenos propietarios de montes no sur da provincia de Pontevedra. Aquel proxecto comezou hai trinta anos cun tractor alugado e unha soa persoa traballando. Agora, xa teñen un parque móbil propio e nove traballadores. Un equipo con dous cortadores e un tractor encabeza as cortas e, outro, traballa coa procesadora e un novo autocargador Ecolog que acaban de adquirir.

Non foi ata que rematou a carreira de Enxeñería Forestal que se mergullou de cheo na empresa familiar. Xa pasaron uns anos daquela e, agora, Ana converteuse nunha sorte de navalla suíza para Madeiras O Fragueiro. Nunha xornada de traballo, pode traballar certificando e taxando madeira, xestionando compras, organizando a loxística dos camións, solicitando permisos de corta e incluso acopiando madeira. Para case calquera necesidade que a empresa teña, Ana pode resolvela.

“Cando comecei de cheo a traballar na empresa, á xente sorprendíalle que unha rapaza de menos de 30 anos viñera organizar as cortas dos seus montes. Creo que lles sorprendía tanto que fose unha muller como que fose nova”, explica Ana. O certo é que a ela non lle gusta adicar moito tempo a visibilizar estes prexuízos e cre que como se rompen “eses muros” é traballando e “demostrándolle a xente que pouco importa o xénero. O verdadeiramente importante é ser profesional e sacar o traballo adiante en tempo e forma”. E así foi. Aqueles prexuízos que puido sentir ao comezo da súa carreira foron desaparecendo rapidamente grazas á súa solvencia como enxeñeira forestal. Ana forma parte activa da campaña de visibilización do traballo da muller da Axencia Galega da Industria Forestal, Elas xeran sector.

A liña de traballo de Madeiras O Fragueiro

As especies coas que traballan en Madeiras O Fragueiro son as máis habituais no sur da provincia de Pontevedra: piñeiro e eucalipto. A totalidade das cortas de eucalipto comercialízanas directamente con ENCE para facer pasta de papel, “xa que non hai outro sitio por onde sacalo”; e o piñeiro trabállano directamente con aserradoiros da comarca que os transforman en taboleiros.

A Ana gustaríalle que o mercado do eucalipto fora máis variado para non ter que depender dunha soa empresa: “Cando existe un monopolio tan acusado, estás moi suxeito aos prezos que che impoñen e a túa capacidade de negociación é case nula”, lamenta. Dende a empresa familiar cren que se se diversificase o mercado, sería tanto para os propietarios dos montes como para as empresas intermediarias como a súa. “As últimas subas no prezo do piñeiro -case 5 euros por tonelada- tratamos de que repercuta nos petos dos propietarios. Ao subir o prezo da madeira, todas as empresas vanlle dar máis e nós estamos na obriga de ser competitivos”, explica Ana. Nun mercado diverso, engade, “todos os actores saímos gañando e non só os que están no cumio da cadea”.

A situación actual dos sector en Galicia

A diversidade do mercado é a principal reivindicación no testemuño que ofrece Ana Rodríguez ao falar da situación actual do sector forestal en Galicia. Aínda así, recoñece que a situación é estable: “No sur de Galicia levamos moitos anos cunha estabilidade que nos permite seguir medrando. O crecemento é moderado, pero, a cambio, non temos grandes fluctuacións como pasa, por exemplo, coa construción”.

Ana tamén cre que o eucalipto en Galicia está “demonizado”: “Evidentemente, isto non é unha cuestión de extremos, non todo é branco ou negro. Non se pode plantar eucalipto en calquera lado, pero é que hai lugares onde a única especie forestal que é viable é o eucalipto”. No seu argumento, esta enxeñeira explica que tanto no sur como no norte de Galicia “existen familias para as que as plantacións forestais son a súa principal vía de ingreso”.

Os efectos da suba das materias primas

A situación de suba incesante dos prezos das materias primas que se está a vivir na Unión Europea tamén afecta ao sector madereiro. Aínda que quizais non sexa un dos sectores que máis estea a sofrer, o principal problema ven nos prezos dos carburantes cos que abastecen á maquinaria pesada coa que traballan: “Tentamos que esas subas non afecten ao prezo ao que lle compramos a madeira aos nosos clientes. Pero non nos podemos queixar, o sector gandeiro está a sofrer moito máis e si que precisan axuda urxente”.

Dende Madeiras O Fragueiro asisten a certos cambios na mentalidade dos propietarios: “Creo que ás comunidades de montes, especialmente, non lles importa tanto esas pequenas variacións de prezo como o tratamento das súas parcelas”. Ana cre firmemente en que os propietarios están mudando o xeito de ver o sector forestal e “cada vez máis dánlle valor ao xeito no que queda o monte logo das cortas”.

Minfundio, a súa principal barreira

O minifundio no sur da provincia de Pontevedra é unha das principais organizacións territoriais e, para Ana, “un dos principais problemas do sector”. Os terreos e camiños estreitos dificultan os labores da empresa, retrasando “moito” as cortas en comparación coa provincia da Coruña. “As últimas máquinas que van saíndo son cada vez máis grandes e váisenos facendo máis difícil acceder ás parcelas para traballar”, explica. Segundo o seu testemuño, perden rendibilidade propietarios e madereiros. A única solución a medio prazo, argumenta, é a concentración parcelaria: “O problema é poñer de acordo a tantos propietarios. Ese é o noso mal endémico”.

O ano pasado, varios concellos galegos empezaron a cobrar taxas aos maderistas para compensar a deterioración das pistas e estradas, algo que Ana valora negativamente: “A nós por sorte aínda non nos tocou. Os concellos nos que adoitamos traballar non executaron esta estratexia, pero temos medo de que comecen a facelo. Iso implicaría recortar as marxes e vai repercutir no prezo que lle vamos ofrecer ao propietario”. Porén, recoñece que “o dano que se faga coa maquinaria, haino que enmendar, iso de seguro”. Ana recoñece que, por outra banda, teñen dito que non a ofertas de propietarios pola imposibilidade de acceder a terreos forestais.