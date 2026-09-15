O mercado do vacún toca chan en agosto e comeza a recuperar fluidez

O mercado español da carne de vacún comezou en agosto a deixar atrás a forte tendencia baixista que marcara os meses anteriores. O último barómetro de Provacuno apunta a unha maior fluidez nas vendas e nos sacrificios, aínda que a recuperación aínda é desigual segundo categorías e pesos. En prezos, mantívose unha tendencia xeral á baixa, pero semella terse freado.
O cambio de escenario a nivel estatal chega despois dun verán complicado, no que a acumulación de carne nos matadoiros, a menor demanda interior e as dificultades para dar saída a determinados animais provocaran sucesivas baixadas de prezos. En xullo, por exemplo, os machos cruzados de clasificación U e pesos intermedios situábanse en 6,49 euros por quilo de canal, 47 céntimos menos que un mes antes.
O mes de agosto introduce, polo tanto, un primeiro cambio de tendencia. A análise de mercado de Mercolleida coincide con esta lectura e sinala que as vendas e os sacrificios gañaron fluidez, apoiados polas compras de carne de Alxeria, os envíos de gando vivo e unha recuperación da actividade nacional. Porén, aínda quedan animais pesados con dificultades para atopar saída.
Os prezos do vacún mediano en agosto mantiveron unha certa tendencia á baixa nos machos cruzados e no frisón, mentres que as femias incluso lograron un lixeiro repunte. Así os añojos machos cruzados U3 situáronse en 6,40 euros / Kg. canal (-9 céntimos en comparación con xullo e -63 céntimos en comparación con hai un ano); pero as femias cotizaron a 7,18 euros /Kg (+ 1 céntimo en comparación con xullo e -9 céntimos en comparación con hai un ano).
No caso dos frisóns, os O3 cotizaron a 5,’91 euros / Kg. de media (- 15 céntimos en comparación con xullo e -62 céntimos en comparación con hai un ano).
Máis estabilidade, pero con diferenzas segundo o tipo de animal
Como se pode apreciar, o comportamento das distintas categorías está a ser moi desigual. As femias cruzadas lixeiras e intermedias son as que presentan unha evolución máis favorable. A menor dispoñibilidade destes animais está achegando firmeza ao mercado e mesmo permitiu recuperar parte do valor perdido durante as semanas anteriores. Pola contra, as femias pesadas seguen atopando maiores dificultades.
Nos machos cruzados, a situación parece terse estabilizado despois das fortes depreciacións de xullo. As cotizacións tenderon a repetir, pero aínda existe un problema de fondo: a presenza de animais pesados que necesitan máis tempo para atopar comprador.
Os animais pesados seguen tendo dificultades para atopar saída
O frisón continúa sendo un dos segmentos máis presionados. A abundancia de oferta mantén as cotizacións baixo presión, nun contexto no que os cebadeiros necesitan recuperar marxe despois de adquirir os animais de reposición a prezos elevados.
O problema trasládase aos cebadeiros
Aínda que o mercado de saída comeza a normalizarse, a situación económica dos cebadeiros continúa sendo complicada. A reposición volve encarecerse, (con subas de prezo nas últimas semanas en Silleda, por exemplo, tanto para os becerros frisóns como para os de cruce industrial) mentres que o prezo dos animais destinados a sacrificio aínda non recuperou o nivel suficiente para compensar os custos acumulados. Isto mantén marxes negativas en boa parte dos cebadeiros e limita a capacidade de volver comprar animais con normalidade.
O problema agravouse durante o verán, coa caída de prezos en matadoiro, porque moitos deses animais foran adquiridos meses atrás a prezos elevados. Ao mesmo tempo, a saída cara ao matadoiro ralentizouse, aumentando a ocupación dos cebadeiros e reducindo as necesidades de reposición.
Esta situación xa se reflectira no barómetro de xullo, que sinalaba como as perdas de rendibilidade estaban freando as compras de animais para cebo, nun contexto ademais marcado por uns cereais caros.
Setembro comeza cun mercado máis equilibrado grazas á mellora das exportacións
O balance que deixa agosto é, polo tanto, máis de cambio de tendencia que de recuperación plena. A caída de prezos parece ter tocado fondo en varias categorías, as vendas avanzan con maior fluidez e o sacrificio de animais estase normalizando. As femias cruzadas lixeiras e intermedias son as que mellor comportamento presentan, mentres que os animais pesados e o frisón seguen soportando unha maior presión.
Para os cebadeiros, porén, a situación continúa sendo delicada. O encarecemento da reposición dificulta a recuperación das marxes e obriga a manter unha actitude prudente á hora de comprar novos animais.
O mercado entra así en setembro máis equilibrado, pero aínda lonxe dunha situación cómoda para toda a cadea. A evolución do consumo interior, o comportamento das exportacións e, sobre todo, a capacidade de dar saída aos animais pesados serán claves para determinar se a estabilización de agosto se consolida durante o outono.
O consumo interior segue sendo o principal punto débil
O mercado español continúa condicionado por unha demanda interna que non acaba de responder aos niveis de prezos da carne de vacún. Durante xullo, o turismo conseguiu impulsar as vendas nas zonas costeiras, pero non compensou a menor actividade no interior. As altas temperaturas, as vacacións e o peche estival dos comedores escolares e de numerosas carnizarías tradicionais foron algúns dos factores que limitaron o consumo.
O prezo en orixe da carne de vacún reduciuse un 5,40% en xullo, pero ó consumidor só lle baixou un 0,10% o prezo que paga.
A evolución dos prezos ao consumidor tampouco axuda. En xullo, o prezo medio en orixe do vacún de carne baixou un 5’40%, en tanto ó consumidor só lle baixou un 0,10%.
Mantense así unha certa contradición: o produtor afronta un descenso das cotizacións en orixe mentres o consumidor continúa percibindo a carne de vacún como un produto caro.
Alxeria gaña peso na saída de carne
O mercado exterior está a ser un dos elementos que contribúen a aliviar a presión sobre o mercado español. As compras de carne por parte de Alxeria contribuíron a mellorar a fluidez comercial durante agosto.
A isto súmanse os envíos de gando vivo, que volven achegar actividade despois de meses complicados polas restricións sanitarias e comerciais. No verán, melloraron as exportacións a países como Líbano, Libia e Italia, se ben o principal mercado tradicional para este gando, Marruecos, segue pechado a raíz da dermatose nodular.
O comercio exterior xa ofrecera un balance positivo nos meses anteriores. No período analizado por Provacuno, as exportacións españolas de carne fresca e conxelada superaron as 18.400 toneladas, fronte a unhas importacións de aproximadamente 13.800 toneladas.
A evolución das exportacións é especialmente relevante para un sector que incrementou notablemente a súa orientación exterior. En 2025, España exportou 230.214 toneladas de carne de vacún por un valor de 1.751 millóns de euros.
Un mercado europeo con oferta limitada
A estabilización española enmárcase nunha evolución similar en boa parte do mercado comunitario. Durante agosto obsérvase unha maior estabilidade en países como Italia e Portugal, mentres que Alemaña e Francia presentan un comportamento máis firme. Pola contra, Polonia, Irlanda e Reino Unido continúan mostrando unha maior presión en determinadas categorías.
A Comisión Europea prevé para 2026 unha caída do 2,2% na produción comunitaria de carne de vacún
O contexto europeo segue marcado, non obstante, por unha redución estrutural da oferta. A Comisión Europea prevé para 2026 unha caída do 2,2% na produción comunitaria de carne de vacún, mentres que as exportacións poderían diminuír un 12% e as importacións aumentar outro 12%.
Isto significa que, malia a debilidade conxuntural da demanda, o mercado europeo continúa funcionando cunha oferta limitada, un factor que debería contribuír a soster as cotizacións a medio prazo.