O impacto da alimentación na recría: saúde, lonxevidade e maior produción vitalicia

Calquera profesional do sector leiteiro é coñecedor da importancia que ten a recría na explotación e a repercusión económica que ten o levala a cabo dunha maneira rigorosa e con obxectivos marcados, coidando os alicerces básicos de instalación, manexo e alimentación.

De Heus, coa súa dilatada experiencia no ámbito da nutrición de vacún leiteiro, deseñou o Plan Kaliber de Recría de Novillas, capaz de adaptarse á demanda xenética dos animais e a evolución das explotacións de futuro. Cubrir as necesidades dunha maneira eficiente, aproveitando así todo o potencial xenético das tenreiras, desde o nacemento até o parto, é o obxectivo do plan. O resultado: animais sans, máis lonxevos e con maior produción vitalicia.

“Cada mes que adiantamos o primeiro parto supón un aforro de máis dun 5% do custo de recría da xovenca”

O desenvolvemento dos animais durante os primeiros meses de vida é crucial para a vida futura dos animais, de aí a importancia de aproveitar a xanela de oportunidade que significa a fase de lactación, pero que ocorre a partir do período de destete?

Se nos centramos na idade comprendida entre o destete e primeiro parto, ás veces atopámonos con instalacións non adecuadas, lotes que non son uniformes, xovencas alimentadas con restos de racións de lactación ou con forraxes de baixa calidade. Isto fai que o desenvolvemento da becerra non sexa o correcto e atrásese a idade ao primeiro parto. O obxectivo sería conseguir que o primeiro parto tivese lugar aos 24 meses ou mesmo achegarse aos 20 meses, a condición de que o desenvolvemento do animal no momento da inseminación sexa correcto.

O impacto económico de cumprir este obxectivo é considerable, xa que reducir a idade ao primeiro parto en 2 meses para unha explotación de 100 cabezas tradúcese nun impacto de 10.000 € ao ano. Visto doutro xeito, cada mes que adiantamos o primeiro parto supón un aforro de máis dun 5% do custo de recría da xovenca.

Puntos Kaliber: Como saber que avanzamos na boa dirección en cada fase?

Para evitar este sobrecusto e conseguir un desenvolvemento en altura e peso correctos a fin de reducir a idade de primeira inseminación deben de marcarse uns obxectivos claros e medibles a seguir. Para iso, podemos dividir a etapa desde o destete ao parto en tres etapas.

-Fase inicial: desde o destete até os 8 meses. É unha etapa de máxima capacidade de crecemento, é posible conseguir 900-1000 gramos de ganancia diaria de peso (GMD), promovendo o crecemento do sistema esquelético, tanto óseo como muscular e evitando o engraxamento. Ao final desta etapa os parámetros de peso e altura á cruz serían de 235 Kg e 112 cm respectivamente, cunha condición corporal adecuada. Para acadar este desenvolvemento é fundamental a achega dunha fonte de fibra de alta calidade e completar a dieta con concentrado (Kaliber Junior) a fin de fornecer unha ración final cun nivel alto en proteínas e de enerxía media. A prioridade é a inxesta de forraxe de alta calidade, tendo en conta estratexias de alimentación nas fases de lactación que favorezan o desenvolvemento de papilas ruminais, xa que permitirán conseguir un máximo aproveitamento das forraxes nesta fase.

-Fase de Puberdade: entre os 8 e 14 meses. A puberdade aparece cando o animal alcanza o 45-50 % do seu peso como adulto; o corpo da xovenca continúa o seu desenvolvemento en peso e altura, evitando a deposición de graxa no ubre en formación, do mesmo xeito que na etapa anterior. Os requirimentos enerxéticos son menores e a nivel proteico deberiamos situarnos polo menos en torno ao 15-16 %, promovendo en todo momento a inxesta de forraxes. A recomendación para esta etapa é dunha GMD entre 800-900 g/día. A inseminación debe facerse cando as xovencas teñen unha estrutura corporal adecuada. Sen ser o peso un carácter definitivo á hora de facelo, este debería roldar o 400 kg, cunha altura á cruz de 1.33 m. sen engraxamentos. O Punto Kaliber que identifica a evolución correcta no desenvolvemento baséase na liña dorsal e costelas visibles.

–Fase de xestación: desde o momento da inseminación até o parto. O noso obxectivo é novamente o desenvolvemento da xovenca cun mínimo depósito de graxa, un correcto crecemento permitirá o óptimo desenvolvemento do feto e un animal saudable. O obxectivo desta etapa a nivel nutricional é conseguir altos consumos de materia seca cunha boa achega de fibra de calidade. Unha vez confirmada a preñez, a ración debería estar en torno ao 15% de PB, o obxectivo sería alcanzar consumos de materia seca de aproximadamente 11 kg aos 23-24 meses. A altura ideal das xovencas ao parto é de 1,40 m á cruz e un peso de entre 610 e 630 kg en preparto.

No preparto é de especial importancia evitar competencias entre xovencas e multíparas. Para iso, na medida do posible, deberiamos evitar ter xuntos estes animais para que as xovencas non diminúan o consumo de materia seca en especial os días anteriores ao parto. Por outra banda, esta separación tamén sería importante a nivel nutricional xa que as necesidades das xovencas, sobre todo a nivel proteico, son maiores que as das multíparas.

O deseño de racións en base á gama Kaliber Junior permite alcanzar os obxectivos marcados complementando as diferentes forraxes dispoñibles na explotación. O noso servizo técnico é o encargado de deseñar estas racións e monitorizar a evolución do desenvolvemento, garantindo o cumprimento dos obxectivos fixados. Outra das características da gama Kaliber son os elevados niveis vitamínico-minerais que proporcionan á xovenca todo o necesario desde o destete ao parto.

En conclusión: as xovencas son o futuro das granxas e unha xovenca Kaliber é sinónimo de desenvolvemento, saúde, lonxevidade e rendibilidade.

*Artigo redactado por Daniel Prado Fernández, xerente de zona Lugo de De Heus