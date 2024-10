O III Foro da Castaña analiza a evolución internacional do sector e promove a formación práctica para produtores

A Deputación de Ourense, a través do Inorde, organiza este venres e sábado a terceira edición do Foro da Castaña, centrado este ano en analizar a evolución do sector a nivel internacional e as demandas dos operadores comerciais en canto ás variedades e calidades do produto. O foro tamén ofreceu formación práctica sobre temas como a poda e os enxertos, co obxectivo de mellorar a xestión dos soutos por parte dos produtores.

O evento foi inaugurado no edificio multiusos de Riós polo presidente do Inorde e deputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, acompañado pola alcaldesa de Riós, Eva María Barrio, e polo director xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Consellería do Medio Rural, José Luis Chan. Segundo Fernández, este foro buscará establecer unha comunicación fluída entre todos os axentes que interveñan na cadea produtiva, dende o produtor ata a segunda industria transformadora.

O deputado destacou a importancia de celebrar este evento en Ourense, “unha das principais produtoras de castaña de Galicia, e máis en concreto en Riós, que conta cunha gran presenza de soutos”. Nesta edición, o foro contou coa participación de máis dun centenar de profesionais, entre produtores de castaña, propietarios de soutos e representantes de empresas e entidades públicas relacionadas co sector.

Relatorios, demostracións e visitas técnicas

Tras a inauguración, a xornada comezou cos relatorios de varios expertos. Manuel López, secretario da IXP, presentou a IXP Castaña de Galicia e as novas medidas a implementar. Manuel Míguez, xerente de Viveiros Refoxos, falou do castiñeiro híbrido e enxertado e dos factores que determinan unha planta de calidade, mentres que Xosé Dositeo Veiga, xerente de Leiras de Progo, centrouse no futuro do rural e na recuperación de leiras abandonadas.

Tamén se presentou o proxecto “AcelerOU” da Deputación, que impulsa a transformación dixital das pequenas empresas, autónomos e emprendedores de Ourense. José Gómez Laranjo, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), expuxo a problemática da “Prodemia da castaña provocada por Gnomoniopsis smithogilvyi” e o “Estado do castiñeiro no mundo: unha perspectiva global”. Rocío Cid, xerente de Cuevas y Cía, expuxo “A castaña e a súa comercialización: variedades e calidades”.

A parte práctica da xornada incluíu unha demostración de enxertado e poda de formación a cargo de Miguel Ángel Vázquez de la Mata, de Viveros Castanea Sativa, e de Ricardo Prieto Domínguez e José Manuel Guerra Nieves, de Soutogal. A xornada pechouse coas conclusións expostas pola xerente do Inorde, Emma González.

O sábado, 5 de outubro, os participantes realizarán unha visita técnica á Asociación de Propietarios de Soutos de Parada de Sil Canón do Sil, onde coñecerán as instalacións de clasificación, sequeiro de castaña, plantacións novas e soutos tradicionais, ademais de visitar o Castiñeiro Milenario de Entrambosríos e a Sociedade Cooperativa Galega (SOFRAGAL) en Nogueira de Ramuín, dedicada á comercialización e transformación da castaña.