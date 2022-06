O Grupo Soaga inaugura en Vilanova de Arousa un laboratorio para analizar solos e cultivos

Estará dotado de tecnoloxía de última xeración que permitirá a agricultores e gandeiros axustar as doses de fertilización e aforrar diñeiro. Con esta nova infraestrutura a empresa confirma a súa aposta pola innovación e o desenvolvemento de novos produtos

Soaga, a empresa galega que fabrica e comercializa a coñecida marca de abonos Fertimón, reafirma a súa aposta por prestar servizos aos seus clientes, agricultores e gandeiros, coa posta en marcha, nas súas instalacións de Vilanova de Arousa (Pontevedra), dun laboratorio de análise de chans e cultivos pioneiro dentro das empresas do sector.

Este laboratorio, dotado con tecnoloxía punteira, permitirá á compañía galega seguir apostando por sacar ao mercado novos produtos tecnolóxicos, avanzando en novas liñas de negocio centradas na agricultura de precisión a través do seu departamento de I+D+i, no que se desenvolven novas solucións de última xeración pensadas para a optimización dos cultivos e o coidado do medio ambiente.

“Este laboratorio é unha mostra do compromiso de Soaga coa innovación e a sustentabilidade”, destaca Rafael Gago Otero, responsable do departamento de Innovación e Desenvolvemento de Produto de Soaga.

Dotado de tecnoloxía de última xeración

Á fronte do novo laboratorio estará Begoña Palmás Ruibal. Esta especialista en Química analítica destaca a dotación con tecnoloxía de última xeración, moitas veces ao alcance unicamente de grandes centros de investigación.

Entre outros medios destacables, Soaga contará cun equipo Kjeldahl, para determinar as diferentes fontes de nitróxeno; cun equipo HPLC, para determinar multirresiduos en cultivos, parámetros nutricionais das ensilaxes forraxeiras, aminoácidos de todo tipo, etc; un espectofotómetro de última xeración, para determinar elementos como fosforo, xofre, boro ou calcio, fundamentais para o desenvolvemento dos cultivos; un equipo NIR, útil para medir distintos parámetros en cereais e forraxes, desde fibra a proteína ou contido en aceites; e un espectómetro ICP de emisión óptica de plasma axustado inductivamente, para determinar micronutrintes.

Todas estas ferramentas permitirannos formular produtos novos e tecnoloxicamente avanzados

“Todas estas ferramentas permitirannos formular produtos novos de última xeración, garantir a calidade das materias primas que utilizamos para estas formulacións e axustar as doses ás necesidades concretas dos chans mediante a súa análise, adiantándonos desta forma á nova normativa de nutrición de chans agrícolas procedente da UE”, explica a responsable do laboratorio.

Permitirá aforrar diñeiro aos agricultores

Desde a súa creación en 1976, Soaga caracterizouse por “estar ao carón do agricultor”, buscando a mellora de rendementos e calidade sanitaria dos cultivos. Co obxectivo de seguir axudando ao produtor, Soaga abrirá o seu novo laboratorio para que os seus clientes poidan realizar nel análises específicas de chans, colleitas e deficiencias en cultivos.

Na actual situación mundial de prezos elevados dos produtos fertilizantes, faise imprescindible coñecer previamente as carencias do chan para axustar as doses a esas necesidades

“Achegamos valor ao sector agrícola e gandeiro”, destaca o responsable do departamento de innovación de Soaga, que explica que este novo servizo “permitirá aos produtores ser máis eficientes e aforrar diñeiro”.

“Un exemplo claro sería o abonado. Na actual situación mundial de prezos elevados dos produtos fertilizantes, faise imprescindible coñecer previamente as carencias do chan para axustar as doses a esas necesidades concretas”, detalla Rafael Gago.

Análise de xurros, cereais e viñedo

A versatilidade das instalacións inauguradas esta semana permitirán dar servizo aos gandeiros de Galicia e a cornixa cantábrica mediante a análise do xurro, que pasará a ser obrigatorio no novo Real Decreto de Nutrición Sostible Chans Agrícolas que prepara o Ministerio de Agricultura.

A empresa conta coa única emenda líquida do mercado, Calcimag Flow, que mellora o poder nutricional do xurro, axudando a reducir os malos cheiros e a contaminación por amoníaco e óxido nitroso na súa aplicación, permitindo aos gandeiros adaptarse ás novas esixencias ambientais impulsadas desde a UE.

O laboratorio tamén terá dispoñibilidade para a realización de análise foliares en cultivos como viñedo, que permitan actuar cos produtos máis adecuados fronte a determinadas carencias nutricionais

Do mesmo xeito, en zonas produtoras de cereal, os agricultores disporán dunha ferramenta fundamental para analizar cultivos, coñecer as carencias nutricionais das plantas nas distintas fases de crecemento e detectar posibles problemas sanitarios para poder atallalos a tempo.

O laboratorio tamén terá dispoñibilidade para a realización de análise foliares en cultivos como viñedo, que permitan actuar cos produtos máis adecuados fronte a determinadas carencias nutricionais que vaian prexudicar unha boa colleita.

Á vangarda na investigación agrícola

“Contamos cun importante departamento de I+D+i, en cuxo laboratorio se poderán realizar análise de pensos, materias primas, forraxes, ademais de análises de terra, follas, auga, etc. De aí extraemos conclusións e incorporámolas ao mercado a través de solucións que se adaptan ás novas necesidades de agricultores e gandeiros”, explica Rafael Gago.

Froito da aposta pola investigación agrícola, Soaga acaba de lanzar ao mercado neste ano 2022 Fertimón Tech, unha nova gama de abonos líquidos

Froito desta aposta pola investigación agrícola, Soaga acaba de lanzar ao mercado neste ano 2022 Fertimón Tech, unha nova gama de abonos líquidos que inclúe bioestimulantes e correctores en base a produtos naturais como algas ou ácidos fúlvicos e húmicos, con importantes aplicacións en agricultura ecolóxica.

“Dedicamos importantes recursos á investigación e ao desenvolvemento, creando continuamente novos produtos adaptados ás necesidades do agricultor. Caracterizámonos por ofrecer sempre fertilizantes da máxima calidade e o mellor servizo aos nosos clientes”, salienta Rafael Gago.