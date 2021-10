O Grupo Lence saca ao mercado o seu novo leite Río ultrafiltrado

Río de Galicia, marca pertencente á empresa Grupo Lence, lanza ao mercado un novo superalimento: un leite ultrafiltrado, cun 60% máis de proteína, un 40% máis de calcio, un 25% menos de azucre, 0% de graxa e sen lactosa. Esas propiedades convértena “no leite que calquera vaca querería dar”, como sinala o seu eslogan. O leite Río OPTI+Plus, ademais, foi valorado como o máis saudable do seu segmento tras realizar un estudo de consumo.

OPTI+Plus é un leite desnatado, sen lactosa, rico en vitamina D e con 0% de materia graxa. Para conseguir este resultado pasou por un innovador e exclusivo proceso de ultrafiltración, mediante o que se conseguiu concentrar en maior cantidade os nutrintes esenciais do leite, reducindo ao mesmo tempo os seus azucres naturais. O resultado? Un leite con sabor natural, 100% de Galicia, saudable e con excepcionais valores nutricionais.

Saudable para as persoas e o planeta

Este resultado foi posible grazas á aposta constante de Río de Galicia, a sexta compañía láctea de España, pola investigación e a innovación para mellorar continuamente a salubridade e calidade dos seus produtos, así como á súa preocupación pola sustentabilidade. Ademais, o leite OPTI+Plus procede de ganderías galegas sostibles, certificadas en Benestar Animal, garantía do coidado e saúde das súas vacas, e co selo Galicia Calidade.

O envase deste leite de Galicia 100% é totalmente reciclable, e de máxima renovabilidade. De orixe vexetal nun 89%, conta tamén cun tapón de plástico vexetal, fabricado a partir de cana de azucre. “Os nosos esforzos céntranse na mellora continua dos nosos produtos para satisfacer as demandas dun consumidor cada vez máis preocupado pola súa saúde, pero tamén polo planeta” sinala a CEO de Grupo Lence, Carmen Lence. “Unha preocupación que, por suposto, compartimos como empresa e que se converteu nun compromiso estratéxico” engade.

A Actitude Río con motivo do Día Internacional da Muller Rural

Río de Galicia presenta este novo produto no marco do Día Internacional da Muller Rural, que se celebra o 15 de outubro, cunha campaña que reflexiona sobre o estereotipo da muller no mundo rural, poñendo en valor á muller no rural e ao mesmo tempo, querendo facer o rural atractivo non só para as profesións relacionadas co campo, senón tamén para aquelas que desenvolven profesións liberais, e así contribuír a evitar o despoboamento do rural.

Esa é precisamente una das xa coñecidas “actitudes Río”: unha actitude que permite abrir novos camiños na sociedade, a través da perseveranza, a coraxe e a iniciativa. E este novo produto tamén a reflicte. “Este novo superalimento é un gran exemplo da nosa Actitude Río, porque traballamos cos nosos gandeiros locais de sempre, apostando pola innovación continua para ofrecer produtos de proximidade, pero, ao mesmo tempo, disruptivos no mercado” destaca Carmen Lence. “E porque, sendo unha empresa familiar situada na esquina noroeste de España, seguimos loitando contra grandes multinacionais”, conclúe.

Sobre Grupo Lence

Con sede en Lugo, Lence é un grupo familiar dedicado á alimentación desde 1975. Hoxe conta cun plantel de 165 persoas e 3 plantas de produción. É a sexta produtora de España en comercialización de leite UHT e pasteurizado. Comercializa lácteos da máis alta calidade a través de Río de Galicia e Leyma Natura principalmente, marcas orientadas a fornecer aos seus clientes produtos e servizos coa mellor relación calidade/prezo do mercado, o que a empesa chama “a compra intelixente”.

O Grupo Lence traballa con 450 granxas galegas e envasa só en Galicia, co que conta co selo de Galega 100% e Galicia Calidade ademais do selo Aenor de Benestar animal.