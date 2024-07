O Grupo Lence e Leche Celta aplicarán baixadas de medio céntimo nos novos contratos

O Grupo Lence (Leche Río e Leyma), a segunda industria láctea en recollida en Galicia, e Leche Celta, aplicarán nos novos contratos que entrarán en vigor o 1 de agosto unha baixa de 0,05 euros por litro de leite.

Segundo a información á que tivo acceso Campo Galego, o prezo base nos dous casos pasaría de 0,42 euros por litro de leite dos contratos actuais a 0,415 €. Estes días os gandeiros están a asinar os novos contratos aos que obriga a Lei da Cadea Alimentaria e que terán unha duración moi variable segundo a industria.

No caso do Grupo Lence recolle diariamente arredor de 900.000 litros de leite a máis de 350 ganderías, o que o converte na segunda industria en recollida de Galicia por detrás de Lactalis. As novas condicións do grupo que dirixe Carmen Lence implican unha ampliación da duración dos contratos a 9 meses: do 1 de agosto deste ano ao 30 de abril de 2025.

Ademáis, os novos contratos de Leche Rio e Leyma conlevan tamén un cambio nas retribucións das calidades, en concreto da graxa, na busca de primar o incremento deste sólido nun contexto de revaloriación da manteiga. En concreto, para o leite con menos do 3,5% de graxa o Grupo Lence aplicará nos novos contratos unha penalización de 0,6 céntimos por cada décima de menos (no contrato actual a penalización era de 0,3 céntimos). Entre o 3,5 e o 3,7% de graxa non haberá prima nin tampouco penalización, como ata o de agora, e a partir do 3,8% de graxa cada décima de incremento pasa de pagarse de 0,3 a 0,4 céntimos. As primas por proteína e volume seguen igual.

Leche Celta

No caso de Leche Celta, propiedade da cooperativa portuguesa Lactogal, e con planta no concello coruñés de Pontedeume, os contratos teñen unha duración de agosto a decembro.

Polo que respecta ao prezo base, en agosto e setembro baixará de 0,42 a 0,41 euros o litro e en outubro, novembro e decembro recuperará ata os 0,42 céntimos, co que a media do prezo base rolda os 0,415 euros o litro.

