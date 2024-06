O Grupo Lence alcanza un crecemento do 24,7% na súa facturación anual

O Grupo Lence, unha empresa familiar 100% galega e un dos principais actores no sector lácteo de Galicia, presentou os resultados consolidados do ano 2023, alcanzando unha facturación de 260 millóns de euros, o que representa un aumento do 24,7% respecto ao ano anterior. Este crecemento significativo marca unha duplicación da facturación desde os 130 millóns de euros rexistrados hai cinco anos, cando Carmen Lence asumiu o cargo de CEO.

O éxito obtido, sinala a firma, baseouse na optimización da carteira de clientes, tanto a nivel nacional como galego, a través dunha oferta competitiva de produtos e unha firme aposta pola innovación para ofrecer produtos de valor engadido. “Non tería sido posible pechar o exercicio con estas cifras sen un equipo comprometido”, destacou Carmen Lence, quen tamén resaltou a importancia da dixitalización dos procesos para mellorar a eficiencia e reducir custos.

O equipo de Grupo Lence experimentou un crecemento do 26,2% durante o 2023, ampliando a súa forza laboral de 179 a 226 empregados, cun notable aumento na contratación de mulleres, que duplicou a súa presenza nas plantas da empresa. As marcas Leyma e Río de Galicia mantiveron unha boa posición no mercado a pesar da caída xeral na cota de mercado das marcas de fabricante en España e Galicia.

A empresa destina un 50% do leite que recolle as súas marcas propias, principalmente Río e Leyma, e outro 50% a marcas de distribución. Lence destaca que mantén este equilibrio a pesar de que o 2023 pechouse cun aumento de 4 puntos na cota de mercado das marcas de distribución en leite, segundo Nielsen.

Adicionalmente, Grupo Lence sinala que destacou na innovación co lanzamento de OptiPlus, o primeiro leite reducido en azucre do gran consumo nacional, e os batidos Optipro, cuxas vendas incrementaron notablemente. Estes avances permitiron á empresa non só aumentar a súa facturación, senón tamén elevar significativamente o seu beneficio bruto de explotación (EBITDA) a 15,5 millóns de euros, un 62,1% máis que no ano anterior.

De cara ao futuro, Grupo Lence está inmerso nun plan de inversións valorado en máis de 6 millóns de euros para o periodo 2024-2025, que inclúe melloras na maquinaria e eficiencia enerxética das súas instalacións. A empresa tamén reafirmou o seu compromiso co rural e coa igualdade de oportunidades, organizando eventos e campañas para potenciar o papel da muller no sector agrogandeiro.

Con sede en Lugo e tres plantas de produción, o Grupo Lence traballa con máis de 350 explotacións gandeiras e subliña que xoga un papel crucial no sector lácteo galego, consolidándose como unha das principais empresas da comunidade por volume de recollida de leite.