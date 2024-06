O Grupo Coren, que xa vende carne de porco en China, quere tamén exportar os seus produtos avícolas ao xigante asiático

O Grupo Coren, a primeira cooperativa agroalimentaria galega, con máis de 1000 millóns de euros de facturación, ten previsto a curto prazo ampliar a súa presenza en China: Ademais de carne fresca de porcino da gama Selecta, en cuxa alimentación inclúen castañas, ten como obxectivo introducir tamén os seus produtos de avicultura (carne tanto de polo como de pavo, e ovos).

Así o anunciou a cooperativa con sede en Ourense tras participar durante esta semana no certame Internacional Sial Xangai, a maior mostra comercial de alimentación de China e unha das feiras máis importantes do mundo, que se desenvolveu entre o martes 28 e o xoves 30 de maio na cidade asiática.

A cooperativa estivo presente no certame cunha caseta de 30 metros cadrados, no que presentou as súas producións “criadas en Galicia con máximo benestar e respecto ao medio ambiente”. En concreto, nesta feira centrouse en impulsar os produtos de porcino fresco -en particular, a gama de carne de porco alimentado con castañas-, que xa exporta ao país asiático.

A delegación de Coren presente na feira estivo encabezada pola delegada comercial de Coren en Reino Unido, Teresa Gómez-Franqueira, e o responsable de exportación, Miguel Sarria, así como outros axentes comerciais, que mantiveron un amplo programa de reunións cos clientes que xa ten actualmente no país asiático, ademais de establecer novos contactos comerciais.

O expositor de Coren contou coa visita do Ministro de Agricultura, Luís Planas, e o director Xeral de Sanidade da Produción Agroalimentaria e Benestar Animal, Valentín Almansa, que acudiron á feira en respaldo das empresas españolas.

Así mesmo, os integrantes da delegación de Coren foron convidados á recepción que a comitiva ministerial mantivo en Sial cunha selección de empresas españolas que acudiron a Xangai.

Coren leva varios anos acudindo a Sial Xangai, unha acción que se enmarca dentro do plan que o grupo está a desenvolver para afianzar a súa presenza en China, país que constitúe un dos seus obxectivos estratéxicos a nivel internacional. O alto potencial de crecemento e consumo do país asiático (con 1.469 millóns de habitantes) sitúano como unha das súas prioridades, polo que Coren dispón dun plan específico para este mercado.

Neste sentido, un dos obxectivos da visita do ministro Luís Planas a China foi axilizar a negociación dos protocolos de apertura do mercado chinés á exportación de novos produtos cárnicos españois, polo que mantivo un encontro co Ministro da Administración Xeral de Aduanas, Yu Jianhua, para coordinar os traballos técnicos de cara a autorizar novas exportacións no prazo de tempo máis breve posible.

Respecto diso, o Grupo Coren exporta xa a China a súa gama de porcino fresco, e está a xestionar a presenza de produtos de avicultura.