“O godello está seguindo o mesmo camiño que o albariño hai 40 anos, ten ese potencial”

– Para comezar, preséntanos brevemente a adega Terras do Cigarrón da D.O Monterrei.
– A adega Terras do Cigarrón é unha adega de orixe cooperativa que había en Monterrei e dende o 2009 chegamos a un acordo de colaboración con Bodegas Martín Códax. Esa chegada de Martín Codax aquí á D.O. Monterrei produciuse nos inicios do “boom” do Godello que veu posteriormente.
– Desde a vosa chegada implantastes viñedos propios e tamén seguides mercando a uva dos viticultores de Terras do Cigarrón. Fálanos de como son todas estas viñas.
– Para o noso aprovisiosamento, por un lado temos os cooperativistas, os viticultores vinculados á cooperativa de Terras do Cigarrón, que teñen aproximadamente unhas 40 hectáreas de viñedo. E logo nós, cando empezamos a traballar aquí, démonos de conta de que a denominación tiña un gran potencial e vimos unha oportunidade, polo que desenvolvemos un plan de novas plantacións.
Na actualidade temos unhas 130 hectáreas repartidas en 4 unidades de plantación grandes, todas en montes comunais. A primeiro que se fixo foi en Vilardevós, que ten practicamente 100 hectáreas e foi feitA cun acordo co Banco de Terras. Foi un proxecto de recuperación que foi modelo, xa alá polo 2010.
Contamos cos viñedos dos cooperativistas de Terras do Cigarrón, arredor de 40 hectáreas, e das novas plantacións que fixemos, unhas 130 hectáreas
E despois temos acordos con outras comunidades de montes. As variedades que temos aquí, a fundamental é a godello, tamén temos un pouquiño de treixadura e de albariño, como parte do coupage, pero os viños que elaboramos en Terras do Cigarrón, ‘Mara Martín’ e ‘Terras do Cigarrón’, están baseados en godello.
– A uva godello é a gran variedade da D.O Monterrei e tamén de Terras do Cigarrón. Cóntanos a evolución que vedes no mercado coa godello na última década e como enfocades os vosos viños 100% godello, con Mara Martín como principal referencia.
– A variedade godello é unha variedade à que nós lle viamos moito potencial cando empezamos a traballar aquí coa cooperativa Terras do Cigarrón. Daquela, arredor do 2007, era unha variedade que xa levaba moitos anos en Galicia, posiblemente dada a coñecer por Valdeorras, pois hai que recoñecer que foron os primeiros que empezaron a traballar con certo volume en Godello, pero tiña un consumo moi local. Practicamente se consumía só en Galicia, nos mercados de Lugo e Ourense era onde era máis coñecida… Era unha variedade minoritaria moi agradable, pero que tiña ese foco, ese nicho.
A uva godello ten unha combinación de intensidade aromática e frescura, sendo ao mesmo tempo moi agradable en boca
Nós vimos o potencial que tiña como variedade, porque ten esa combinación de intensidade aromática e de frescura, pero ao mesmo tempo moi agradable na boca, cunha sensación de golosidade moi boa… Vímoslle potencial e o tempo nos está dando a razón. É unha variedade que desde fai cinco ou seis anos empezou a xeralizarse a a aparecer en novos proxectos, tamén grazas a que se incrementou o volume de produción.
O que estamos vendo nos mercados é que é unha variedade branca que está seguindo o mesmo camiño que tivo a uva albariño fai 40 anos. Para nós esa é a visión. O mesmo que lle pasou a albariño, cando se empezou a dar a coñecer nos anos 90 como o gran variedade galega, pois o godello está agora mesmo despertando e a xente xa identifica este viño cunha variedade galega moi asociada ao territorio.
É certo que tamén se produce no Bierzo, tendo certa repercusión no mercado, pero todo o mundo o identifica como unha variedade galega e moi agradable.
– En variedades de uva branca, das que hai unha ampla gama autorizada en Monterrei, vedes algunha de interese para viños plurivarietais. Ou pensades que o voso camiño en Monterrei debe manterse enfocado en brancos 100% godello?
– Hoxe o consumidor pide sempre por varietal e por rexión, por zona. Entón ese tirón do godello hai que aproveitalo porque o consumidor identifícao como produto de calidade. Nós aquí, con Terras do Cigarrón, o proxecto de viños que elaboramos ten dúas diferenciacións. Nós, por un lado, temos eses viñedos novos que estamos plantando, especialmente o de Vilardevós, nun viñedo que está en altitude, a uns 700 metros de altura, e co que conseguimos unha frescura interesante.
E ademais incorporamos nos nosos viños godellos unhas pequenas porcentaxes de treixadura e de albariño porque lle aportan un toque de complexidade. Pero hai que recoñecer que hoxe por hoxe,o nome de Godello é unha oportunidade e o consumidor estao esperando.
– A nivel de tintos, viñades traballando principalmente a variedade mencía e a merenzao. Fálanos das perspectivas que lle ves a este mercado de tintos.
– O mundo dos tintos está sufrindo moito, e pouco a pouco, a xente foi reconvertendo a variedades brancas. Aos nosos viticultores, a mencía que lles queda é prácticamente testemuñal. Tamén porque os prezos están sendo moito máis interesantes para a uva godello e foi unha tendencia natural da propia D.O.
Cando nós chegamos aquí, o 50-55% eran variedades tintas e hoxe debemos estar no 15-20% de tintos. Isto é unha tendencia xeral do consumo. Si que mantemos unha elaboración que tiñamos de Merenzao, de rosado.
Estamos traballando co Merenzao para facer unha liña de viños, digamos, un pouquiño máis singulares, con variedades que se adaptan moi ben a esta zona, mais elegantes máis finas… E saíndo dese nicho da mencía, que pode competir coa Ribeira Sacra ou coa de Valdeorras, buscando un pouco de diferenciación, en pequenos volumes porque son variedades minoritarias, pero estamos facendo un recorrido baseado no Merenzao.
Cando nós chegamos a Monterrei, o 50-55% do aprovisionamento que tiñamos dos viticultores de Terras do Cigarrón era de uva tinta. Hoxe estaremos no 15 – 20%
– En canto ás perspectivas da D.O. Monterrei, como ves o proceso de consolidación que está vivindo nos últimos anos?
– Monterrei ten esa etiqueta de ser a última D.O. que se constitúe en Galicia. Sempre destacaron Ribeiro, como a máis histórica e tradicional, e despois Rías Baixas, que é a gran D.O. de Galicia e a que puxo no mapa do mundo os viños galegos.
Monterrei tivo esa etiqueta de ser a última e a máis pequena, pero quizais este cambio que está habendo cunha nova viticultura, de máis mecanización e cunha caste como é a godello, está facendo que Monterrei sexa unha D.O con maior proxección e crecementos elevados.
Monterrei está medrando moito, cunha viticultura dinámica e relevo xeneracional. Todo apunta a que se vai situar entre as tres primeiras denominacións de orixe de Galicia
Con todo o movemento que se está vendo aquí na comarca, de recuperación de viñas que estaban abandonadas reconvertidas a viños brancos, todo apunta a que vai estar dentro das tres primeiras denominacións de orixe de Galicia.
Monterrei é unha comarca nova que está crecendo moito, cunha viticultura moi dinámica. A diferenza doutras zonas onde se percibe certo abandono, certa problemática de relevo xeracional, aquí, da man destes destes proxectos, estamos vendo que hai viticultores novos que se animan.
Os nosos propios socios se están animando a medrar en viñedos porque saben que este tipo de viticultura máis mecanizable, non ten os hándicaps que ten a viticultura máis tradicional de traballo manual.
– A nivel comercial, máis alá de Galicia, que perspectivas lle vedes á D.O Monterrei a nivel de España e internacional? E cal é a vosa experiencia?
– Hai unha evolución de mercados, primeiro no consumo local, despois en España, onde xa explotou, e agora falta dar o salto internacional.
De momento aínda non é unha D.O. moi coñecida, pero si que hai que destacar que todo o traballo conxunto que se está facendo nas distintas denominacións de Galicia está poñendo a godello no mapa como unha variedade vinculada a Galicia, e por tanto, nese mesmo paraugas de calidade.
E cremos que a D.O ten oportunidades polo perfil e pola singularidade que ten Monterrei dentro do mundo do godello, con este clima tan extremo, do interior, de transición á meseta. Esta é unha comarca que xa é da Confederación Hidrográfica do Douro e temos este clima, moi cálido no verán, pero ao mesmo tempo con noites moi frías.
Todo este entorno que temos de altitude, nesta parte sureste de Galicia, con montañas por enriba dos 2000 metros no noso entorno, fai que teñamos unha inversión térmica moi grande.
Hai potencialidade para crear unha categoría godello a nivel internacional, con cabida para as distintas singularidades que temos en Galicia
Creo que hai potencial para crear esa categoría godello a nivel internacional, e que ademais hai cabida para as distintas singularidades que temos en Galicia, desde Valdeorras ou mesmo Monterrei con estas propiedades, e creo que hai unha oportunidade moi grande para seguir ese camiño que abriu o albariño, como outro varietal de moitísima calidade e que ten ademais un perfil moi comercial.
“Se non fose pola vendima mecanizada, teriamos moito problema para recoller a uva pola falta de persoal”
– Entrando na vendima, logo dun verán seco e con calor, cóntanos como está indo esta vendima a nivel de calidade e cantidade.
– Pois a calidade desta colleita 2026 está sendo na liña dos últimos anos, unha colleita adiantada, máis adiantada que o ano pasado. Temos un adianto de case de tres semanas. Este é un contexto xeral en toda Europa porque tivemos unha primavera moi cálida e tamén un verán moi seco. De feito, este ano batimos o récord de inicio aquí en Monterrei, empezando a vendima xa no mes de agosto.
Estes adiantos sempre provocan unha moi boa maduración, unha acidez equilibrada. E curiosamente, a pesar de ser un ano seco, desde xuño tampouco detectamos moito estrés hídrico porque a primavera foi moi chuviosa e os suelos son bastante arcillosos e acumulan moita auga. En principio, a calidade apunta moi bem, cunha maduración bastante boa e unha acidez equilibrada.
Isto é en xeral para todas as variedades, pero o godello é sempre un pouco máis temperán. Á treixadura, esta chuvia de fai uns días, veulle moi ben para acabar de madurar.
En algún caso si que houbo algún indicio de botrite, pero como xa estaba a vendima iniciada, practicamente non chegou a provocar dano ningún, e si que lle valeu ás plantas para recuperar ese estrés hídrico que tiveron durante o verán.
– Na D.O Monterrei, a diferenza doutras denominacións, tedes a particularidade de que facedes tanto a vendima manual como mecanizada. Fálanos de como a xestionades no voso caso.
– Unha das características que ten a D.O Monterrei con estes sistemas de condución de espaldeira é que permite que se poda facer vendima mecanizada. Cando fixemos o proxecto do viñedo de Vilardevós, nesa unidade de viñedo de 100 hectáreas xa estabamos vendo que era o viñedo ideal para iniciar os traballos de vendima mecanizada.
Nós comezamos coa vendima mecánica no 2015, fomos pioneiros. A D.O xa o permitía e unha vez que empezamos a facer as probas e ver que desde o punto de vista cualitativo, non tiña nada que obxectar ao respecto da vendima manual, foise xeralizando.
A falta de man de obra que estamos tendo en todos os sitios, e especialmente aquí no interior de Galicia, pois fixo que hoxe xa hai máis de 5 máquinas operando no val na vendima.
Unha das vantaxes boas que ten a vendima mecánica é que se pode traballar de noite. De feito, nós hoxe polo día solemos facer vendima máis manual, onde non entran as máquinas e nos lindeiros, ou nunha viña coma esta, que ten moita pendente e a vendima mecánica non se pode facer.
E as vendimas mecanizadas facémolas de noite, co cal a uva sempre está fresca, chega moi rápido á bodega e conseguimos incluso unha ganancia aromática superior ao que sería unha vendima manual. E hoxe, senón fora pola vendima mecanizada, teriamos moito problema para recoller a uva pola falta de persoal.
A vendima mecanizada facémola pola noite, co cal a uva chega fresca á adega e mesmo conseguimos unha ganancia aromática superior ao que sería unha vendima manual
– No caso da vendima manual, a nivel de man de obra, como estades xestionándoa?
– Como temos pouca superficie que facer en vendima manual, apenas aqueles viñedos onde as máquinas non entran ou nas filas dos extremos, que aquí é habitual plantar e arrimar moito ao extremo e non pode entrar a máquina, pois facémolo con persoal propio.
Temos algunha contratación temporal, pero temos un equipo de 10 persoas. Como a vendima mecánica nos libera desa necesidade de persoal, pois non temos moitos problemas.
Noutras zonas de Galicia, como se está resolvendo, e isto é xeral, sobre todo nas adegas que teñen plantacións un pouquiño grandes, estamos traballando con cuadrillas de vendimadores que veñen a través de empresas organizadas, que son xente normalmente migrante que vén de zonas do sur e que xa veñen traballar noutras campañas de recolleita agrícola.
Os viñedos grandes de toda Galicia están vendimándose grazas ás cuadrillas de man de obra migrante
Están acostumados a este tipo de tarefas e veñen a Galicia nesta época. Grazas a iso se están facendo as vendimas nos viñedos grandes de toda Galicia.
– En canto ós prezos que cobran os viticultores pola uva, que para vós como cooperativa é algo importante, pódesnos falar de como está indo esta campaña?
– Aquí na D.O Monterrei e en toda Galicia, houbo unha tensión de prezos elevados, pois fai 2 ou 3 anos, despois da pandemia e cun incremento da demanda, tanto na D.O Rías Baixas como no Ribeiro ou aquí na D.O Monterrei, pois houbo prezos bastante elevados porque había moita demanda e moito mercado.
Nos últimos anos, está baixando un pouquiño, pero Monterrei e especialmente a variedade godello, está agora mesmo nun momento moi de expansión. É unha variedade minoritaria que se deu a coñecer practicamente coa nosa chegada aquí a nivel de volume. Valdeorras leva tamén feito un traballo moi bo nese sentido. O godello agora mesmo a nivel a nivel nacional está tendo moita aceptación, iso está facendo que aquí na zona os prezos seguen sendo moi rendibles para o viticultor, especialmente porque aquí os viñedos son bastante mecanizados.
E si que se notou, hai unha pequena baixada ao respecto do ano pasado, pero seguen sendo prezos moi interesantes para os viticultores nas variedades brancas.