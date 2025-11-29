Inicio / Carne / O Goberno transmite unha mensaxe de “tranquilidade aos cidadáns e prudencia e responsabilidade aos gandeiros” ante a peste porcina africana



O Goberno transmite unha mensaxe de "tranquilidade aos cidadáns e prudencia e responsabilidade aos gandeiros" ante a peste porcina africana

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, transmitiu hoxe unha mensaxe de tranquilidade aos cidadáns e de prudencia e responsabilidade aos profesionais do sector porcino tras a confirmación de dous casos de peste porcina africana en Bellaterra (Barcelona), enfermidade que desde o ano 1994 estaba erradicada en España.

O ministro destacou que o sector porcino español é “inmensamente responsable e profesional” e que seguirá todas as medidas de bioseguridade oportunas para tratar de evitar que o virus afecte a granxas de produción. Tamén destacou os traballos dos servizos veterinarios da Generalitat de Cataluña, en colaboración co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación na adopción de medidas para tentar impedir a propagación da enfermidade.

Asegurou que o ministerio traballa xa en tratar de limitar ao máximo o impacto económico da aparición da peste porcina africana, enfermidade presente noutros 13 Estados membros da Unión Europea. España é o primeiro produtor de carne de porcino da UE e terceiro do mundo, e exporta anualmente por valor de 8.800 millóns de euros, dos que case o 60 % (5.100 millóns) teñen por destino a UE, coa que, nas circunstancias actuais, pódese manter o comercio sen restricións, salvo da zona acoutada (perímetro de 20 km en torno ao foco localizado).

