O Goberno publica a orde de módulos con importantes reducións no IRPF 2024 para agricultores e gandeiros

O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou hoxe a orde do Ministerio de Facenda pola que se reducen os índices de rendemento neto no sistema de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) de 2024, o denominado sistema de módulos, para agricultores e gandeiros.

Esta orde recolle a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) de minoración dos devanditos índices e ten en conta a incidencia da seca e outras circunstancias excepcionais como a dana acaecidas en 2024 que afectaron á rendibilidade de moitas explotacións agrícolas e gandeiras.

Os agricultores e gandeiros que tributan polo sistema de módulos poderán aplicarse unha redución do 5 % no rendemento neto na súa declaración da renda. A orde publicada hoxe establece ademais importantes reducións, así os sectores como o ovino e caprino de leite e de carne benefícianse ademais dunha redución específica do 30 %, debido para os efectos da seca e da enfermidade da lingua azul.

Igualmente contémplanse contempla máis de 10.800 minoracións específicas a nivel autonómico, provincial ou municipal para outras producións, entre as que destacan as aprobadas para os cereais e froiteiros non cítricos.

Estímase que o conxunto das reducións supón unha rebaixa da base impoñible da orde de 1.025 millóns de euros para os aproximadamente 800.000 agricultores e gandeiros que tributan polo sistema de módulos.

As reducións aplicadas reflicten as situacións de adversidade climática do ano 2024, entre as que destaca a seca que afectou principalmente o sur e este de o país e o episodio extraordinario da dana.

Os contribuíntes dos municipios que se atopan recollidos no Anexo da Real Decreto-lei 6/2024, do 5 de novembro, polo que se adoptan medidas urxentes de resposta aos danos causados pola dana entre o 28 de outubro e o 4 de novembro de 2024 poderán reducir o rendemento neto nun 25 %.

Adicionalmente, os agricultores e gandeiros poden beneficiarse doutras deducións como o índice aplicable ás actividades gandeiras que alimenten o gando con pensos e outros produtos para a alimentación adquiridos a terceiros que representen máis do 50 % do importe dos consumidos. O índice único para todos os sectores gandeiros será do 0,5.

Tamén é aplicable o coeficiente corrector por uso de electricidade para a rega, cunha redución dun 25% do rendemento neto extensible a todos os regadíos e non só aos de consumo eléctrico estacional.

Mantense ademais a minoración no rendemento neto do 35 % pola adquisición de gasóleo agrícola, e do 15 % pola compra de fertilizantes aplicada nos dous anos anteriores.

Igualmente mantense a exención do imposto do IRPF para a cobranza dos ecorregímenes da Política Agraria Común (PAC).

As reducións dos índices de rendemento neto establecidas con carácter nacional para a declaración da renda 2023 son as seguintes:

– Ovino e caprino de carne de 0,13 a 0,09

– Ovino e caprino de leite de 0,26 a 0,18