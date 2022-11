O Goberno fixará un límite no consumo de antibióticos das ganderías

As granxas que superen o tope, que se marcará en función da especie, deberán adoptar medidas para reducir o emprego de antimicrobianos, de acordo coas indicacións do seu veterinario

O Consello de Ministros aprobou este martes, a proposta do Ministerio de Agricultura e do Ministerio de Sanidade, un real decreto que establece unha serie de medidas nacionais para favorecer un uso sostible de antibióticos en todas as explotacións gandeiras, entre as que se inclúen as de acuicultura, con excepción das explotacións de autoconsumo, así como as explotacións de pequeno tamaño.

A nova norma establecerá un valor de referencia nacional de consumo. Este límite no consumo de antibiótico definirase en función da especie e a clasificación zootécnica. As ganderías deberán manterse por baixo do devandito consumo e se supera o tope terán que adoptar medidas en función da porcentaxe de superación, seguindo as recomendacións do veterinario de explotación.

O Sistema Informático Central de Control de Prescricións Veterinarias de Antibióticos (Presvet) na actualidade xa permite o coñecemento por parte do gandeiro dos datos de consumo de antibióticos na súa explotación, información necesaria para comezar a abordar canto antes a problemática das resistencias antimicrobianas. Esta información servirá para que os titulares da explotación e veterinarios sexan conscientes da súa posición relativa en consumo de antibióticos e teñan tempo de planificar medidas para reducir o consumo nos casos nos que sexa necesario.

Reducir o consumo de antibióticos, unha prioridade

Para deseñar estas medidas, o ministerio mantivo diversas reunións coas comunidades autónomas e os sectores afectados. A resistencia aos antimicrobianos é un dos principais problemas sanitarios existentes na actualidade, e foi unha prioridade para a Unión Europea (UE) desde que en 2011 estableceu un Plan Director de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas, que estimulou a posta en marcha de plans nacionais de actuación.

En 2020 a Comisión Europea publicou a Comunicación da Estratexia «Da granxa á mesa» para contar cun sistema alimentario xusto, saudable e respectuoso co medio ambiente, na que se avogaba pola redución das vendas de antimicrobianos co obxectivo de alcanzar reducilas nun 50 % en 2030. Así mesmo, desde o Ministerio lembran que resulta imprescindible abordar a sanidade animal desde a perspectiva one health (unha soa saúde), iniciativa global cuxa finalidade é garantir un enfoque holístico á hora de facer fronte ás ameazas para a saúde dos animais, os seres humanos, as plantas e a súa contorna.

A venda de antimicrobianos en España é superior á media europea, polo que é necesario abordar o seu uso nas explotacións gandeiras con urxencia, motivo polo cal, este real decreto forma parte do armazón lexislativo recolleito no plan estratéxico para a aplicación da nova Política Agraria Común (PAC) en España.