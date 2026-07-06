O Goberno central impulsará en 2027 Plan Estatal de Fertilizantes, no que se primarán os abonos orgánicos e a fertilización de precisión

O presidente do Gobierno, Pedro Sánchez, anunciou hoxe un Plan Estatal de Fertilizantes “con recursos e calendario, medidas concretas e unha clara vocación de escoita”, co obxectivo de que estea listo para o primeiro trimestre de 2027 para que “España produza máis e mellor e reduza a súa dependencia”. Así o sinalou Sánchez durante o acto de presentación do novo plan, celebrado en San Martín de la Vega (Madrid), e no que participou tamén o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas.
Pedro Sánchez explicou que o Goberno foi “consciente, desde o primeiro minuto, do alcance da crise” derivada do conflito en Oriente Medio e o peche do estreito de Ormuz para os fertilizantes, que “son o combustible da terra, o que converte un puñado de sementes nunha colleita” e que, ademais, “teñen un impacto directo sobre as explotacións agrícolas, as marxes e o prezo final dos alimentos”. “Sen eles, non hai seguridade alimentaria posible”, salientou, insistindo no impacto da crise na cesta da compra e na viabilidade dun sector que “xa de seu, ten que lidar con moitas incertezas”, como a emerxencia climática, secas, inundacións ou pragas.
Por iso, sinalou que o Executivo decidiu actuar “con toda a potencia do Estado e cun volume de recursos sen precedentes”. Neste sentido, avanzou que hoxe, luns, publícase a primeira listaxe de 425.000 beneficiarios da axuda para a compra de fertilizantes, por máis de 600 millóns de euros, dentro das medidas pola guerra en Irán, despois de que a semana pasada o Consello de Ministros ampliase en 165 millóns de euros devandito fondo, que contará cunha axuda de 665 millóns de euros. En total, sumando todas as liñas de apoio, o Goberno de España mobilizou máis de 1.100 millóns de euros en axudas ao sector primario para paliar esta crise, máis do dobre que a media europea. Ademais, Sánchez apuntou que se seguen sostendo as medidas que xa funcionan, xa que, co segundo Real Decreto-Lei de resposta recentemente aprobado, practicamente duplícanse as axudas por hectárea, mantense o desconto de 20 céntimos por litro do gasóleo agrícola e pesqueiro e consolídase a Liña ICO-MAPA-SAECA específica, con ata 300 millóns de euros dispoñibles para financiamento. “A incerteza neste sector impacta en todos e cada un dos fogares do noso país. Por esta razón, apoiar os nosos agricultores e agricultoras en momentos de dificultade é moito máis que un deber moral. É un compromiso co conxunto da sociedade”, apostilou.
O xefe do Executivo indicou que as medidas deben “servir para previr crises futuras”, de aí a importancia de “unha resposta estrutural aos desafíos conxunturais: porque nos axudan a anticiparnos e impulsar as transformacións estruturais necesarias”. No caso do sector primario, “cara a unha agricultura máis sostible, máis eficiente e menos dependente do exterior”, os obxectivos marcados polo Plan de Acción Europeo sobre Fertilizantes.
Agricultura de precisión, autonomía estratéxica e prezos transparentes
Por iso, Pedro Sánchez anunciou que España vai impulsar o seu propio Plan Estatal de Fertilizantes, para o que xa está en marcha o grupo de traballo interministerial e, despois, “virá o diálogo con todas as administracións e con todos os actores implicados”, co obxectivo de que “este plan sexao de todos e que estea listo no primeiro trimestre de 2027. Segundo dixo, o “esixente” calendario obedece a que están ben identificados os tres eixos prioritarios de actuación. O primeiro pasa por continuar coa aposta pola agricultura de precisión, por exemplo, mediante drons e ferramentas de monitorización agronómicas aplicadas ao cultivo do millo que permiten “coñecer mellor o chan, optimizar recursos e reducir custos e iso significa menos gasto, menos impacto ambiental e máis capacidade para competir”.
O segundo eixo é o reforzo da autonomía estratéxica de España, xa que é “prioritario” reducir a dependencia do gas natural para fabricar fertilizantes. E o terceiro e último eixo articúlase ao redor da transparencia nos prezos, “cun sistema de información sobre o mercado de fertilizantes que nos permita anticiparnos á evolución dos prezos, detectar tensións e responder con rapidez ante situacións inflacionistas”, explicou.
O xefe do Executivo subliñou que a meta é que “España produza máis e mellor, reduza a súa dependencia e poida apoiar con máis eficacia a quen garante a nosa seguridade alimentaria” e contribúen a que España sexa unha “potencia agroalimentaria de primeiro orde”. En detalle, España é cuarta en volume de exportacións a nivel europeo e sétima a nivel global e con calidade “grazas ao compromiso dos nosos agricultores coa innovación e á incorporación das mulleres, que xa representan case o 30% do emprego no sector primario”. “Agora trátase de ir máis aló: coidando máis e mellor ao case millón e medio de agricultores e gandeiros que coidan de nós. Cun compromiso real e con políticas máis ambiciosos. A España rural non é unha periferia do progreso, é unha das súas columnas vertebrais. A que produce, alimenta e protexe o territorio. A que conserva a nosa diversidade e mantén viva a nosa terra. Conto con todas e todos vós para seguir sementando o futuro de España”, concluíu.
Planas: “Hai que avanzar en eficacia, rendibilidade, I+D+i e fertilización orgánica controlada”
O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, remarcou que entre os obxectivos principais do plan é conseguir unha utilización máis eficiente dos fertilizantes, cun menor volume e a aplicación de técnicas agrarias de maior precisión. Para iso, destacou a importancia da I+D+i e recuperar, por exemplo, a fertilización orgánica, de forma controlada, ou o desenvolvemento de bioestimulantes, técnicas ademais que permitirán reducir a dependencia da fertilización dos combustibles fósiis e con iso favorecer a autonomía na materia.
Unión de Uniones cre que o Plan de Fertilizantes é, “de momento, só algo no que traballar”
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en relación coa presentación levada a cabo este luns polo presidente do Gobierno, Pedro Sánchez, sobre o Plan Estatal de Fertilizantes, valora o recoñecemento estratéxico do problema e a oferta de participación na elaboración dun Plan no que está todo por facer.
Unión de Uniones considera que a presentación da folla de roteiro do Plan Estatal de Fertilizantes “é positiva, pero que haberá que esperar a entrar valorar cando xa estea aterrado -o próximo ano”. A organización considera que os eixos, do Plan Nacional, alienados co Plan de Acción da UE, poden ser correctos. “Fomentar as melloras técnicas, diminuír a dependencia exterior e dotar de maior transparencia ao mercado, son cousas que soan ben” sinalan, á vez que mostra a súa vontade de participar activamente no proceso de diálogo que se abrirá para que o plan inclúa as medidas adecuadas, as reformas regulatorias precisas e os recursos financeiros suficientes.
En todo caso Unión de Uniones sinala tamén o contrasenso dalgunhas das políticas en materia de fertilizantes que se levan a cabo. “É incongruente recoñecer que temos un problema serio co prezo dos fertilizantes embarcándonos en plans pretendidamente ambiciosos, para solucionalo, mentres se mantén o mecanismo de axuste en fronteira e as sancións arancelarias aos nitroxenados rusos que os acaban encarecendo”.
A organización recolleu tamén as palabras do Presidente en relación á defensa da autonomía estratéxica e soberanía alimentaria, aínda que membros da Comisión Executiva presenten no acto tamén apuntan que “esa soberanía debe deféndese tamén non apoiando acordos comerciais con impactos negativos para os nosos produtores ou evitando que a lei de cadea alimentaria siga sen funcionar”.
Con respecto ás axudas destinadas aos fertilizantes e xa anunciadas a semana pasada, Unión de Unións valora que se cedese á presión da organización, achegándose ás demandas realizadas e defendidas nun informe presentado ao MAPA para mediados de maio.
Os fertilizantes subiron, nalgúns produtos, máis dunha 50%
Unión de Uniones insiste no sector primario foi un dos grandes afectados polos conflitos internacionais, primeiro coa guerra en Ucraína e despois coa de Oriente Medio, habéndose case duplicado o custo de fertilizantes.
A organización sinala que os fertilizantes se viron incrementados nalgúns casos máis do 50%, como a urea – un 54.8% – ou o nitrato, un 66.7%. Neste sentido, producións como millo, arroz, tomate e forraxes víronse fortemente prexudicadas polo aumento do insumo ao que se lle engaden outros problemas como as altas temperaturas ou a competencia con países terceiros, provocando unha gran incerteza en numerosas explotacións.
“Somos conscientes de que, aínda que o Estreito de Ormuz xa estea a funcionar, tardará bastante en normalizarse situación” comentan desde Unión de Unións. “Todo isto está que nos anunciaron hoxe está moi ben e será moi positivo; pero de momento, o que seguimos tendo é fertilizantes moi caros e marxes cada vez máis estreitos”.