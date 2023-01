O Goberno autoriza o pago de 300 millóns de euros en axudas a agricultores e gandeiros para a compra de fertilizantes

O Consello de Ministros acordou hoxe a autorización do pago de 300 millóns de euros en axudas aos titulares de explotacións agrarias en compensación pola suba do prezo dos fertilizantes acumulada nos últimos meses.

A medida, segundo explicou o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, “inscríbese no firme compromiso do Goberno de apoio aos agricultores, gandeiros e pescadores desde a invasión rusa de Ucraína, hai 11 meses, que tiveron que facer fronte a incrementos de custos de produción moi notables”.

O ministro lembrou que os prezos dos fertilizantes chegaron a triplicarse no último ano, e que se trata de produtos que teñen un carácter estratéxico para a produción de alimentos, sen os cales as colleitas poden reducirse até nun 20 %. Os agricultores españois gastan anualmente uns 2.000 millóns de euros en produtos fertilizantes. Planas mostrouse confiado en que estas axudas, coas que se trata de favorecer o mantemento da rendibilidade das explotacións agrarias, “teñan tamén un reflexo na redución de prezos dos alimentos”.

Esta liña de axudas está recollida no Real Decreto-lei 20/2022 que o Consello de Ministros aprobou o pasado 27 de decembro, de medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína e de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade.

As axudas destinaranse ás persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras que conten con cultivos permanentes e superficies de terras de cultivo.

Concederanse por hectárea ás superficies de cultivos permanentes e terras de cultivo (exceptuados barbeitos e pastos temporais) que fosen elixibles para o cobro das axudas directas da Política Agraria Común (PAC) na campaña 2022, até un máximo de 300 hectáreas, e establécese un pago mínimo de 200 euros. Estímase que a medida beneficiará a uns 250.000 agricultores.

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), encargado de instruír as axudas, abonaraas directamente nas contas dos beneficiarios, que non terán que facer ningún trámite adicional para solicitalas. Luís Planas lembrou que é o mesmo procedemento que xa empregou o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para o pago das axudas aos produtores de leite por 169 millóns de euros incluídas no primeiro paquete de medidas para facer fronte ás consecuencias da guerra en Ucraína que o Goberno aprobou o pasado mes de marzo.

O pago realizarase na primavera

Planas informou de que o ministerio e as comunidades autónomas xa fixeron verificacións de titulares e superficies e que ao longo do mes de febreiro publicarase unha resolución provisional cos beneficiarios, para que o pago poida realizarse na primavera.

O importe máximo das axudas será de 22 euros por hectárea para o caso de superficies de secaño e de 55 euros por hectárea para as superficies de regadío.

No caso da Comunidade Autónoma de Canarias, os beneficiarios destas axudas serán as persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrícolas que conten con eses tipos de superficie e que se atopen recollidos no Rexistro de Explotacións Agrícolas (REGEPA) a 31 de maio de 202 e a superficie para o cálculo será a recollida neste.

No real decreto que recolle estas axudas estipúlase tamén unha dedución do 15 % no imposto de sociedades polo gasto para a adquisición de fertilizantes para o seu uso na actividade agraria.

No mesmo Consello de Ministros no que se aprobaron estas axudas, deuse tamén o visto e prace a outro real decreto polo que se establecen normas para a nutrición sustentable nos solos agrarios.

O índice de prezos dos fertilizantes en 2022 alcanzou cifras históricas, principalmente no caso dos produtos nitroxenados, cuxa fabricación depende do gas natural procedente no seu maior parte de Rusia.

O último informe da Comisión Europea estimaba, a finais de 2022, que este insumo clave para asegurar unha produción estable e un abastecemento suficiente de alimentos, incrementouse nun 150 % para os fertilizantes nitroxenados entre setembro de 2021 e setembro de 2022.

Aínda que nos últimos meses reduciuse o prezo os fertilizantes nitroxenados e fosfatados desde os máximos alcanzados en abril de 2022 e, nalgúns casos, sitúanse por baixo dos que había fai un ano, aínda se atopan en niveis anormalmente elevados.