O Goberno aumenta o tope máximo das axudas de minimis para as empresas do sector agrogandeiro

O importe máximo de axuda que pode prestarse en tres anos elévase de 20.000 a 25.000 euros para as empresas agrarias e de 30.000 a 40.000 para as da pesca e a acuicultura.

O Boletín Oficial do Estado (BOE) publica hoxe un real decreto polo que se eleva o límite máximo das axudas de minimis no sector agrícola e pesqueiro e regúlase o procedemento para garantir que non se exceden os topes nacional e sectorial establecidos na normativa europea.

Os minimis son axudas ou subvencións públicas a empresas por contías menores que se consideran non distorsionan a competencia nin afectan negativamente ao comercio entre os Estados membros da Unión Europea (UE). Mediante o real decreto, aprobado onte polo Consello de Ministros, harmonízase para toda España o importe das axudas de minimis que poden concederse a unha única empresa durante tres anos, que pasa de 20.000 a 25.000 euros no caso do sector da agricultura e gandería, e de 30.000 a 40.000 euros no caso do sector da pesca e a acuicultura. Todo iso de acordo co establecido nos regulamentos da Comisión Europea que regulan as axudas de minimis neses sectores.

Ademais, este real decreto prevé a incorporación automática dos límites que se puidesen aprobar no marco da modificación de dita normativa europea, que actualmente se atopa a debate, e que ten como finalidade ampliar os límites de minimis no sector agrario e eliminar os topes sectoriais.

Desta forma queda establecido un procedemento para garantir que España non supera os topes establecidos pola normativa comunitaria neste tipo de axudas, o que garante seguridade xurídica aos perceptores e adecua o marco a futuro ante posibles cambios regulamentarios.

Este marco legal amplía a marxe das empresas agrarias e da pesca e a acuicultura para recibir axudas de minimis, tendo en conta que unha parte importante dos apoios destinados a eses sectores para paliar os efectos da guerra de Ucraína concedéronse en base ao devandito réxime.

Con este real decreto, desde o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación destacan que “dáse cumprimento a un dos compromisos incluídos entre as 43 medidas comprometidas polo Goberno para dar resposta ás principais preocupacións expresadas polos agricultores e gandeiros nas mobilizacións de principios de ano”.