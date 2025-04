O Goberno aproba a voluntariedade do veterinario de explotación e do plan sanitario integral

Cos dous reais decretos aprobados en Consello de Ministros dáselle cumprimento aos acordos acadados entre o Goberno e as organizacións agrarias para reducir a carga administrativa no sector gandeiro

O Consello de Ministros, a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, aprobou este martes senllos reais decretos sobre sanidade animal que establecen as obrigas de vixilancia dos titulares das explotacións gandeiras e aproban a voluntariedade de que estas conten cun veterinario, un plan sanitario integral e un plan de benestar dos animais.

Estes requisitos, que tiñan carácter obrigatorio no Real Decreto 364/2023, do 16 de maio, pasan agora a ser voluntarios para as explotacións co obxectivo de dar cumprimento aos acordos sobre sanidade animal acadados polo Goberno e as organizacións agrarias Unión de Pequenos Agricultores e Gandeiros (UPA) e Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos para flexibilizar a actividade e reducir a carga burocrática do sector. Trátase dun dos 43 puntos comprometidos polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para mellorar a situación de agricultores e gandeiros acordados en abril de 2024.

O novo texto lexislativo desenvolve a normativa europea sobre sanidade animal e contén as obrigas de vixilancia que deben cumprir os titulares das explotacións gandeiras

O real decreto que desenvolve a normativa da Unión Europea asigna aos titulares das explotacións gandeiras unha serie de responsabilidades en aspectos como a bioseguridade, o uso prudente e responsable dos medicamentos veterinarios e a prevención e control de enfermidades.

Así, as explotacións deberán recibir visitas zoosanitarias por parte dun profesional veterinario cunha frecuencia baseada no risco que presente a explotación. Estas visitas incluirán a supervisión do cumprimento dos aspectos sanitarios na explotación, recomendacións para corrixir deficiencias, redución do uso de antibióticos e a detección de signos clínicos indicativos de enfermidades.

As explotacións que voluntariamente conten cun veterinario de explotación serán consideradas con menor risco sanitario e recibirán menos inspeccións

Aínda que se elimina a obrigatoriedade de dispoñer dun plan sanitario integral, mantense o compromiso cun alto estatus sanitario da cabana gandeira a través do establecemento dunha serie de requisitos sanitarios que deberán ser avaliados nas visitas zoosanitarias. Para iso, determínanse as funcións que debe levar a cabo o veterinario que realice esa visita zoosanitaria.

As explotacións que voluntariamente conten cun veterinario de explotación serán consideradas con menor risco sanitario. Ademais, salvo que a autoridade competente así o decida no marco das actuacións tras as visitas zoosanitarias, establécese a voluntariedade do plan de benestar animal, que tamén deixa de ser obrigatorio.