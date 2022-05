O Goberno aproba reducións no IRPF por máis de 1000 millóns para gandeiros e agricultores

O Boletín Oficial do Estado publicou hoxe a orde do Ministerio de Facenda e Función Pública pola que se reducen, para agricultores e gandeiros, os Índices de Rendemento Neto para o período impositivo 2021 no sistema de estimación obxectiva do Imposto sobre a RPF (ou de módulos). Esta orde recolle a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), tras solicitar os informes das comunidades autónomas, de minoración dos devanditos índices.

Esta redución de módulos súmase á do 20 % no rendemento neto aprobada para todo o sector agrario no Real Decreto-Lei 4/2022 de medidas para paliar os efectos da seca e o incremento dos custos de produción.

Estímase que o conxunto de todas estas reducións de módulos poida implicar unha rebaixa da base impoñible da orde dos 1.093 millóns de euros, que beneficia aos 900.000 agricultores e gandeiros de todo o Estado que elixen o sistema de módulos do IRPF para tributar. O sistema de estimación obxectiva agraria é o maioritario entre os agricultores e gandeiros. As reducións de módulos aprobadas nesta orde tradúcense nunha diminución proporcional da base impoñible derivada dos rendementos da actividade agraria.

Estas reducións reflicten a perda de rendibilidade derivada dos efectos negativos provocados polas adversidades climáticas de 2021, como a borrasca Filomena do mes de xaneiro, as xeadas no mes de marzo e a falta de precipitacións ao longo do ano e, no caso dos gandeiros, o forte encarecemento dos insumos.

Precisamente, redúcese o índice aplicable ás actividades gandeiras que alimenten o gando con pensos e outros produtos adquiridos a terceiros, sempre que estes representen máis do 50 % do importe total da alimentación animal. Estímase que a redución por este concepto pode alcanzar 38 millóns de euros. O índice único para todos os sectores gandeiros será do 0,50.

Igualmente, e de forma extraordinaria polas dificultades da situación, amplíase en 5 puntos a redución do coeficiente corrector por uso de electricidade para a rega que se aplicou en anos anteriores. Así os agricultores que utilizasen a electricidade para a rega beneficiaranse dunha minoración do 25 % no rendemento neto para cultivos regables (o ano anterior foi o 20 %), extensible a todos os regadíos, e non só aos de consumo estacional. Estímase que esta medida suporá unha rebaixa duns 39 millóns de euros.

As reducións establecidas con carácter estatal para a declaración da renda 2021 son as seguintes:

Sectores agrícolas:

– Uva para viño con D.O. de 0,32 a 0,22

– Uva para viño sen D.O. de 0,26 a 0,18

Sectores gandeiros:

– Avicultura de 0,13 a 0,09

– Bovino de leite de 0,20 a 0,14

– Bovino de carne de 0,13 a 0,09

– Bovino de cría de 0,26 a 0,18

– Cunicultura de 0,13 a 0,09

– Equino de 0,32 a 0,22

– Ovino e caprino de carne de 0,13 a 0,09

– Ovino e caprino de leite de 0,26 a 0,18

– Porcino de carne ou de 0,13 a 0,09

– Porcino de cría de 0,26 a 0,18

– Apicultura de 0,26 a 0,13

A orde está dispoñible para a súa consulta na seguinte ligazón: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7638.pdf