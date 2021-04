O Goberno aproba reducións no IRPF para gandeiros de vacún de carne e viticultores

O Boletín Oficial do Estado publicou hoxe a Orde do Ministerio de Facenda pola que se reducen, para agricultores e gandeiros, os Índices de Rendemento Neto para o período impositivo 2020 no sistema de estimación obxectiva do IRPF (ou de módulos). Esta orde recolle a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), tras solicitar os informes das comunidades autónomas, de minoración dos devanditos índices.

As reducións aprobadas hoxe súmanse á do 20 % aplicada de forma horizontal a todos os agricultores e gandeiros de forma excepcional para axudar aos sectores especialmente afectados pola actual situación xerada pola COVID-19 (Real Decreto-lei 35/2020, de 22 de decembro).

Esta rebaixa da base impoñible dos declarantes no réxime de estimación obxectiva agraria calcúlase en 1.081 millóns de euros. Uns 534 millóns de euros corresponden á orde aprobada hoxe e outros 547 millóns de euros son debidos á rebaixa do 20 % que beneficia aos 900.000 agricultores e gandeiros de todo o Estado que elixen o sistema de módulos do IRPF para tributar.

A redución de módulos é un importante apoio para todos os agricultores e gandeiros españois nun ano difícil como o 2020, no que a produción agraria viuse afectada tamén por problemas de mercado, como os aranceis de Estados Unidos, ou polos derivados do peche da hostalaría como consecuencia da COVID-19.

A orde beneficia, a nivel estatal, a agricultores e gandeiros de flor cortada, oliveiral, uva de vinificación, produtores de gando ovino e caprino de carne, porcino ibérico e vacún de carne, ademais de apicultores.

Así, por exemplo, a redución de módulos para a flor cortada responde aos graves efectos da pandemia da COVID-19 sobre o sector, que impediu a normal comercialización do produto polas canles habituais nos momentos de maior produción de demanda do ano.

No que se refire ao oliveiral, a minoración reflicte descensos de produción en determinadas zonas de cultivo e a complicada conxuntura de mercado que atravesa o sector, agravada polas consecuencias do Panel Airbus e os aranceis en EE.UU.

Tamén se reduce o índice de tributación para uva de vinificación, que viu caer a produción de forma relevante en determinadas zonas, ao que se suma que a produción de viño viuse particularmente afectada o peche da canle Horeca por mor da COVID-19.

Ademais das reducións a nivel estatal, efectuáronse un elevado número de rebaixas a nivel autonómico, provincial ou municipal.

De forma adicional, para a declaración da renda de 2020 continúase aplicando o coeficiente corrector por uso de electricidade para a rega. Os agricultores que utilicen electricidade para a rega poderán beneficiarse dunha redución dun 20 % do rendemento neto para cultivos regables.

As reducións de módulos establecidas con carácter estatal para a declaración da renda 2020 de agricultores e gandeiros son as seguintes:

Sectores agrícolas:

– Flores e plantas ornamentais: de 0,32 a 0,06

– Oliveiral: de 0,26 a 0,18

– Uva para viño con DOP: de 0,32 a 0,22

– Uva para viño sen DOP: de 0,26 a 0,18

Sectores gandeiros:

– Bovino de cría: de 0,26 a 0,18

– Bovino de carne: de 0,13 a 0,09

– Ovino de carne: de 0,13 a 0,09

– Caprino de carne: de 0,13 a 0,09

– Porcino ibérico de carne: de 0,13 a 0,09

– Porcino ibérico de cría: de 0,26 a 0,18

– Apicultura: de 0,26 a 0,13