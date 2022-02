O Goberno aproba a lexislación para prorrogar autorizacións de viñedo que vencían en 2021

O texto lexislativo impide que os viticultores perdan as autorizacións que teñen concedidas pero que non puideron executar en prazo por razón da pandemia da Covid-19

O Consello de Ministros aprobou hoxe, a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, senllos reais decretos para adaptar a normativa nacional ás flexibilidades introducidas pola lexislación comunitaria co fin de axudar aos viticultores e adegas a afrontar as dificultades derivadas da pandemia da Covid-19.

Trátase de dous decretos que modifican o que regula o potencial de produción vitícola (1338/2018, de 29 de outubro) e o de medidas do Programa de Apoio ao Sector Vitivinícola (PASVE) 2019-2023 (1363/2018, de 2 de novembro).

Cos cambios ao decreto regulatorio do potencial de produción vitícola, prolóngase até o 31 de decembro de 2022 a vixencia das autorizacións de nova plantación e de replantación que caducaban en 2020 e 2021. Con esta modificación permítese, ademais, que os titulares das referidas autorizacións que non desexen beneficiarse da súa prórroga poidan renunciar a elas sen ser obxecto de sanción administrativa. Para iso deberán comunicalo antes do 28 de febreiro de 2022 á autoridade competente da comunidade autónoma que a concedeu.

Co fin de evitar discriminación cos titulares de autorizacións que en 2021 xa renunciasen ás autorizacións que vencían en 2020, estes poderán retractarse da súa declaración anterior. A tal fin, deberán facelo por escrito antes do 28 de febreiro de 2022, e beneficiarse desta prórroga até o 31 de decembro de 2022.

Todas estas flexibilidades aplicaranse con carácter retroactivo desde o 1 de xaneiro de 2021, o que permitirá que a ampliación da vixencia sexa automática desde a entrada en vigor do Regulamento de Organización Común de Mercados o 7 de decembro de 2021.

Co fin de que a pandemia non minguase os dereitos dos viticultores, a incorporación aos novos textos lexislativos para a Política Agraria Común (PAC), cuxa trasposición á normativa nacional para a súa aplicación aprobouse hoxe, foi defendida por España en Bruxelas nas negociacións para pechar o correspondente texto da regulamentación europea.

Transición tranquila para as axudas do PASVE

O outro real decreto aprobado hoxe permitirá aos viticultores acceder sen incidencias ás axudas do vixente Programa de Apoio, garantindo unha transición ordenada cara á nova Intervención Sectorial para o sector Vitivinícola adoptada no marco da nova PAC. Así mesmo, incorpora as flexibilidades aprobadas para 2022 pola Unión Europea (UE) por razón da Covid-19 para as medidas de reestruturación e reconversión de viñedos, de investimentos en adegas, de colleita en verde e de promoción en terceiros países.

Desta forma favorécese o acceso ás axudas aos viticultores e adegas afectados polas incidencias causadas pola pandemia. Estas flexibilidades aplicaranse para solicitudes de pago presentadas como moi tarde o 15 de outubro de 2022.

Ademais introduce un período transitorio para poder pagar todas aquelas operacións que se aproben dentro do marco do PASVE 2019-20 con orzamento da nova Intervención sectorial do sector vitivinícola dentro do Plan Estratéxico da PAC até 2025. Esta modificación afectará a todas as operacións aprobadas antes do 31 de decembro de 2022 e, como máximo, até o 15 outubro de 2025.

Esta regulación aproveita para modificar tamén a demarcación do apoio aos investimentos en adegas en base a distintos fondos, medida que se introduce para establecer a posibilidade de que, desde o 1 de febreiro de 2022 até a entrada en aplicación da intervención sectorial de investimentos en viño prevista no Plan Estratéxico da PAC para España, as solicitudes de axuda póidanse auxiliar con cargo ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). Hai que considerar que o 31 de xaneiro de 2022 finalizará o prazo de presentación de solicitudes de axuda dentro do PASVE 2019-2023. Así mesmo, clarifícase que a demarcación non será aplicable ás medidas establecidas con cargo ao Instrumento Europeo de Recuperación (EURI).