O GDR Pontevedra – Morrazo lanza a campaña “Paisaxes Resilientes contra o lume”

O Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo promove a campaña de sensibilización ambiental “Paisaxes resilientes contra o lume: O momento é agora!”, unha iniciativa que pon o foco na resiliencia paisaxística como ferramenta clave de prevención fronte aos incendios forestais.
A campaña parte da evidencia científica e técnica que conclúe que a maior parte dos grandes incendios están asociados a paisaxes homoxéneas, degradadas, con elevada continuidade horizontal e vertical do combustible, resultado do abandono rural, da fragmentación da propiedade e da expansión de monocultivos forestais altamente inflamables.
Un modelo de prevención baseado na infraestrutura verde
A mensaxe central da campaña é que a prevención non pode fundamentarse unicamente nos medios de extinción, senón na planificación paisaxística e na creación de infraestruturas verdes de autoprotección, capaces de:
- reducir a probabilidade de ignición,
- limitar a velocidade e intensidade da propagación,
- mellorar a seguridade das comunidades,
- e acelerar a recuperación natural post-incendio.
Esta perspectiva integra factores ecolóxicos, socioeconómicos e territoriais, acorde coas máis recentes recomendacións de planificación forestal e adaptación ao cambio climático.
Liñas estratéxicas da resiliencia paisaxística
A campaña estrutura a súa mensaxe en catro eixos fundamentais:
- Configuración de paisaxes mosaico
Fragmentación planificada das grandes masas forestais mediante pradeiras, cultivos, arborado autóctono, faixas abertas e espazos multifuncionais que reducen a continuidade do combustible e melloran a accesibilidade.
- Diversificación forestal e silvicultura preventiva
Integración de especies autóctonas menos inflamables, cortes estratéxicos, xestión do sotobosque e modelos silvícolas orientados á resiliencia, biodiversidade e estabilidade estrutural.
- Integración de agricultura e gandería extensiva
Uso de pastoreo, cultivos e zonas agrícolas como ferramentas de xestión do combustible, reforzando o tecido socioeconómico rural e contribuíndo á prevención activa.
- Ordenación territorial e planificación da interface urbano-forestal
Creación de faixas de protección, corredores verdes, infraestruturas de baixa inflamabilidade, planificación de usos do solo e gobernanza cooperativa da paisaxe.
Un recurso audiovisual para sensibilizar e mobilizar
A campaña emprega como ferramenta principal un vídeo divulgativo, pensado para:
- achegar á cidadanía e ás administracións unha visión clara e técnica da problemática,
- promover boas prácticas de xestión do territorio,
- e fomentar un debate social informado que impulse a transición cara modelos de prevención estrutural.
Vídeo dispoñible en YouTube: https://youtu.be/sZGFpZm73Hs
Unha aposta pola innovación na xestión do risco
Investir en resiliencia paisaxística reduce a dependencia de medidas de extinción caras e temporais, multiplica beneficios ambientais e socioeconómicos e recupera o vínculo co rural
A iniciativa inscríbese nas estratexias de desenvolvemento rural sostible e e na adaptación territorial aos efectos do cambio climático.
Financiamento
O proxecto está promovido polo GDR Pontevedra Morrazo e cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia con fondos LEADER (PEPAC 2023–2027).