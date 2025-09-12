O GDR Limia Arnoia abre a segunda convocatoria para o arrendamento de parcelas en Antela

O GDR Limia Arnoia abre a segunda convocatoria para o arrendamento de parcelas agrícolas na Finca Antela, propiedade da Deputación de Ourense e cedida ao grupo para o desenvolvemento do proxecto “Aterra”. Esta iniciativa ten como obxectivo a posta en valor do medio rural como xerador de riqueza e benestar.
Na primeira convocatoria foron adxudicadas arredor de 30 hectáreas a tres agricultores con certificación ecolóxica do CRAEGA. Agora, nesta segunda fase, ofértanse 12,729 hectáreas baixo réxime de arrendamento.
As bases da convocatoria poden consultarse na web oficial de Aterra. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais a partir do día seguinte á publicación no BOP, realizada o 9 de setembro.
Os contratos de arrendamento terán unha duración inicial de cinco anos, prorrogables ata oito previa avaliación do comité de seguimento. Todos os cultivos deberán estar certificados en ecolóxico polo CRAEGA.
O prezo do arrendamento establécese en 300 euros por hectárea ao ano, IVE incluído. Non obstante, no primeiro ano estarán exentos os agricultores e agricultoras de nova incorporación ou aqueles dados de alta nos 12 meses previos á publicación das bases.
O proxecto Aterra, en marcha dende 2022, busca recuperar terras en desuso para poñelas a disposición de explotacións agrogandeiras. No caso da Finca Antela, a iniciativa pretende devolver a actividade produtiva a unha zona de alto valor agrícola e histórico, respectando o medio e o tecido social e económico da comarca.