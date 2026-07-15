O futuro do sector lácteo galego non depende só de producir máis leite

Galicia é unha potencia láctea. Produce máis do 40% de todo o leite de España, conta con algunhas das explotacións máis eficientes de Europa e dispón dun coñecemento acumulado durante xeracións que converteu o sector nun dos principais motores económicos da comunidade.
Pero o futuro do sector non dependerá unicamente de seguir producindo máis leite.
A verdadeira pregunta é outra.
¿Quen transformará ese leite? ¿Onde se tomarán as decisións? ¿E onde permanecerá o valor que xera?
Nun mercado cada vez máis globalizado, onde a concentración empresarial avanza ano tras ano, manter unha industria transformadora forte, con capacidade de decisión en Galicia, converteuse nun factor estratéxico para o futuro do rural.
Cando unha comunidade produce unha materia prima, pero deixa a súa capacidade industrial en mans de empresas de fóra, tamén deixa en mans de empresas de fóra a capacidade para decidir o seu futuro
Porque cando unha comunidade produce unha materia prima, pero deixa a súa capacidade industrial en mans de empresas de fóra, tamén deixa en mans de empresas de fóra a capacidade para decidir o seu futuro.
Máis ca leite: unha cadea de valor
O sector lácteo non comeza na fábrica. Comeza cada mañá nas explotacións gandeiras. Continúa no transporte, na transformación industrial, na innovación, na loxística, na distribución e remata na mesa de millóns de consumidores.
Cada un deses elos xera emprego, coñecemento e riqueza.
A cuestión é cantos deses elos permanecen en Galicia.
O valor dunha industria con raíces
Neste contexto, Grupo Lence representa un modelo singular dentro do panorama lácteo español.
É a única empresa láctea de capital 100% galego entre as dez maiores industrias do país.
Unha realidade que vai moito máis alá do accionariado. Significa que as decisións estratéxicas se toman en Galicia. Que os investimentos se realizan pensando en Galicia. E que o valor engadido xerado pola transformación do leite permanece tamén en Galicia.
A través de marcas como Leche Río de Galicia, Leyma e OptiMilk, a compañía traballa exclusivamente con leite procedente de ganderías galegas que posteriormente se transforma integramente nas súas plantas de Lugo e Arteixo.
A fortaleza do sector comeza nas ganderías
Ningunha industria láctea existe sen gandeiros.
Por iso, un dos grandes retos do sector non consiste unicamente en garantir un prezo competitivo, senón en construír relacións estables que permitan ás explotacións investir, modernizarse e asegurar a remuda xeracional.
O sector lácteo non comeza na fábrica. Ningunha industria láctea existe sen gandeiros
Grupo Lence traballa con máis de 200 explotacións gandeiras galegas e mantén con elas unha relación baseada no acompañamento técnico continuo e na mellora permanente.
Como explica Begoña Ferreiro, responsable de Campo do grupo, “non se trata unicamente de recoller leite, senón de acompañar cada gandería na súa evolución”.
Ese traballo diario, acompañado da solvencia e reputación do Grupo LENCE, permite que moitas explotacións poidan afrontar con maior seguridade os retos dun sector cada vez máis esixente.
Competir e xerar confianza
A competitividade xa non se mide unicamente en litros producidos ou cota de mercado. Tamén se mide en confianza. En reputación. E na capacidade de xerar valor para toda a cadea.
Nese sentido, o recoñecemento de MERCO Empresas España 2026, que sitúa a Grupo Lence no posto 16 entre as empresas de alimentación con mellor reputación do país, reflicte algo máis ca un bo resultado empresarial.
Ademais, converte a Grupo Lence na única empresa láctea galega presente neste prestixioso ranking sectorial, un recoñecemento que pon en valor un modelo baseado na proximidade, na calidade, na innovación e no compromiso co territorio.
Unha empresa que entende que medrar tamén é devolver
As empresas familiares adoitan ter unha visión diferente do éxito. Non só aspiran a medrar e ser rendibles. Tamén queren deixar unha pegada positiva alí onde desenvolven a súa actividade. Ese compromiso forma parte da historia de Grupo Lence.
Ademais da súa contribución ao emprego, á industria e ao desenvolvemento do rural, a compañía leva décadas apoiando iniciativas sociais, culturais e deportivas que forman parte do tecido galego.
A competitividade xa non se mide unicamente en litros producidos ou cota de mercado; mídese en confianza e reputación
Poucas empresas poden presumir dunha traxectoria de apoio ao deporte tan prolongada. Grupo Lence acompaña ao Río Breogán desde 1986, no que probablemente constitúe un dos patrocinadores máis lonxevos da historia do deporte galego. A isto súmase o apoio ao Leyma Básquet Coruña desde 2005, ademais de numerosos clubs e iniciativas deportivas de toda Galicia.
Porque fortalecer unha sociedade tamén significa investir naquilo que une ás persoas e xera orgullo de pertenza.
O reto da próxima década
O sector lácteo galego afronta unha década decisiva. Haberá que seguir gañando eficiencia. Incorporar innovación. Atraer talento. Favorecer a remuda xeracional. E competir en mercados cada vez máis esixentes.
Pero tamén será necesario preservar algo que non aparece nos balances: a capacidade de Galicia para decidir sobre un dos seus sectores estratéxicos.
Manter empresas transformadoras con raíces no territorio, comprometidas cos gandeiros, coa industria e coa sociedade, non é unicamente unha cuestión empresarial. É unha aposta polo futuro de Galicia.
E ese é, precisamente, o modelo que Grupo Lence leva defendendo desde hai máis de cincuenta anos.