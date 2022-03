O futuro e oportunidades do viño ecolóxico, a debate en EcoWine2022

O obxectivo do evento, organizado polo centro tecnolóxico vasco Neiker, é servir de punto de encontro para os profesionais do sector vinícola. A cita terá lugar do 1 ao 3 de xuño no espazo gastronómico Villa Lucía na vila medieval de Laguardia, en Álava

Data inicio: 01/06/2022

Data fin: 03/06/2022

Lugar: Villa Lucía Espacio Gastronómico, Logroño Errepidea, España

O centro tecnolóxico vasco Neiker, membro de Basque Research and Technology Alliance (Brta) organiza o simposio EcoWine2022. A cita está organizada en colaboración co Consello de Agricultura e Alimentación Ecolóxica de Euskadi (Ekolurra) e a Sociedade Española de Agricultura Ecolóxica (Seae), co fin de que se converta en punto de encontro para os principais profesionais, investigadores, técnicos e estudantes especializados en viticultura ecolóxica do panorama nacional e internacional.

“O obxectivo de EcoWine2022 é ofrecer ao sector vitivinícola un espazo onde compartir e debater os últimos avances técnicos relacionados co cultivo ecolóxico do viñedo, poñendo de relevo o seu papel como axente mitigador do cambio climático ao considerarse sumidoiro de carbono”, explica Amaia Ortiz, responsable do Departamento de Produción e Protección Vexetal de Neiker.

O interese e a necesidade de atopar métodos de produción máis respectuosos do medioambiente chegou tamén á vitivinicultura. Segundo a Organización Internacional da Viña e o Viño (OIV), entre 2005 e 2019 a taxa de conversión dos viñedos á produción ecolóxica aumentou unha media de o 13% por ano. Anualmente xa se comercializan case mil millóns de botellas de viño ecolóxico en todo o mundo, o dobre que no 2013, segundo recolle un estudo elaborado por Iwsr para Millésime Bio. Para a OIV, esta tendencia pode explicarse polas demandas sociais actuais, como o coidado da saúde dos consumidores e a protección do medioambiente. Entre os consumidores tamén se está a notar, e ao redor do 35% dos europeos afirma que consome viño, cervexa ou licor ecolóxico polo menos unha vez á semana.

Datas e localización

A cita terá lugar do 1 ao 3 de xuño de 2022 no corazón da Rioxa Arabesa na localidade de Laguardia, recoñecida polas súas adegas subterráneas, no espazo gastronómico Villa Lucia. Contará, ademais, con diversas actividades relacionadas co mundo da enoloxía: relatorios maxistrais, experiencias vitivinícolas, coloquios, mesas redondas, veu-diálogos e visitas técnicas, entre outras. A inscrición xa está aberta e pódese realizar a través desta ligazón.

Durante o evento, de tres días de duración e cun enfoque moi participativo, darase a coñecer a importancia dos servizos ecosistémicos, a vinculación existente entre a produción ecolóxica e a calidade do viño, o desenvolvemento e a aposta polas culturas locais e, por último, a necesidade de achegar e orientar ao sector produtor cara á produción ecolóxica.

Tamén se xerarán espazos para o networking nos que produtores experimentados poñerán ao dispor dos asistentes as súas aprendizaxes e compartirán as súas vivencias.

Aposta estratéxica polo cultivo ecolóxico

EcoWine2022 busca apoiar ao sector do viño para realizar a súa transición ecolóxica e enmárcase no Plan para o Fomento da Produción Ecolóxica (Fope) impulsado desde 2014 polo Departamento de Desenvolvemento Económico, Sustentabilidade e Medio Ambiente do Gobierno Vasco. O obxectivo principal deste plan é o incremento da produción ecolóxica e o desenvolvemento da cadea de transformación e comercialización asociada.

O simposio responde tamén á necesidade do sector de adaptarse á estratexia ‘Da granxa á mesa’ da Unión Europea, que fomenta a agricultura ecolóxica como práctica respectuosa co medio ambiente e persegue para 2030 que o 25% de todas as terras agrícolas da UE se dediquen a este tipo de cultivo.