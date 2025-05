O foro “En primeira persoa do rural” analizará o 4 de xuño os retos e oportunidades do sector primario

O próximo 4 de xuño celebrarase na Caridá (Asturias) a terceira edición do foro “En primeira persoa do rural”, onde expertos, emprendedores e profesionais do ámbito rural compartirán as súas experiencias sobre os retos e oportunidades do sector.

O evento celebrarase en Casa Xusto, e esta ocasión Ana María Acevedo (produtora de fabas) e Luis García (Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa) contarán a súa experiencia como emprendedores para destacar as oportunidades e o potencial do rural como lugar de vida e desenvolvemento.

A participación é gratuíta pero é necesario completar o formulario de inscrición e enviar a solicitude.