O Foro Empresarial Lácteo reclama máis base territorial para que as ganderías podan seguir aumentando a produción de forma sustentable

A falta de man de obra xunto coa de base territorial preséntanse como os principais desafíos para que as ganderías de vacún de leite de Galicia podan seguir incrementando a produción de forma sustentable, e aproveitar as boas perspectivas de futuro que se presentan para o sector. Pero se se ben a falta de man de obra pode ser paliada en parte coa robotización do muxido, entre outras tarefas, sen embargo a falta de superficie -imprescindible para producir forraxes e para aplicar as dexeccións gandeiras como fertilizante- revélase como un reto que require a implicación decidida da administración, máxime cando a produción se concentra en cada vez menos superficie do territorio galego.
Esta foi unha das principais conclusións do IV Foro Empresarial Lácteo celebrado o 21 e 28 de xaneiro e 4 de febreiro no Concello de Coristanco baixo o “Viabilidade e eficiencia na produción de leite e sostibilidade territorial”.
Organizado polo Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, o foro congregou a gandeiros, industria láctea, persoal técnico e estudantes, representantes da administración que nestes tres días debateron tanto en ponencias como en grupos de traballo sobre extratexias compartidas por todos para mellorar a competitividade e a rendibilidade do sector.
Conclusións do IV Foro Empresarial Lácteo
Analise interna:
• Pola evolución das granxas, cada vez máis dimensionadas, é preciso aplicar protocolos de funcionamiento de carácter empresarial e neste tema hai carencias; e parte da formación debería enfocarse na adquisición destas competencias.
• Cada granxa, no seu plan de futuro debe etablecer os protocolos de manexo e de xestión, incidindo especialmente nos temas de bioseguridade (previsión de enfermidades) e no control de custes de produción.
• Cada granxa debería ter claro cal é o seu propósito ou misión, o seu plan estratéxico (cómo queremos ser dentro de 5 anos) e tomar decisións en función dos puntos anteriores: propósito xeral e estratexia definida, que non debe estar baseada só no incremento da produción, senón en cuestións de valorización do produto, diversificación, racionalización de custes, etc.
• Os factores que limitan o crecemento das granxas son a disponibilidae de terra para a produción de forraxes e distribución de puríns, a disponibilidade de man de obra e a excesiva regulación normativa, plasmada no RD 1053/2022, regulador das granxas de bovino que limita o número de UGM / explotación gandeira a un máximo de 850. A compra ou aluguer de granxas revélase como unha alternativa para incrementar o tamaño e a produción cumprindo coa lexislación.
• Sobre a xestión do presoal: É evidente a falta de persoal para ocupar as distintas áreas de traballo nunha granxa, e o primeiro paso é establecer medidas correctoras para recoñecer e prestixiar o traballo nas granxas: horarios para que se poida conciliar a vida profesional e familiar, ter a claras as tarefas a realizar, a valoración dos traballadores por parte dos titulares (empatía e asertividade), integración dos traballadores no rural (vivenda e familia), protocolos e horarios para formar e integrar equipos de traball; e por último, establecer unha “carreira profesional” para cada traballador da granxa.
• Ante a remuda xeneracional é aconsellable acometer reformas na estrutura societaria das granxas (ver en cada caso se a fórmula actual responde ás circunstancias actuais e proxección cara ao futuro), pensar na separación entre accionistas e traballadores e as retribucións ao capital e ao traballo.
Análise externa:
• O coñecemento da situación dos mercados, a súa evolución e as tendencias revélase imprescindible para poder establecer unha organización e planificación da produción, pois os países exportadores son os que determinan o prezo do leite, así como a cotización dos produtos industriais (leite en po, manteiga…).
• España, desde sempre foi deficitiraria na produción de leite (entrada na CEE,
establecemento das cotas, supresión das cotas en 2015…). Nos últimos anos a produción mantivo un crecemento sostido, pero ainda dependemos das importacións. Donde máis crece a produción é en Galicia (42% do total nacional), mentras que no resto de España a produción estáncase. Para determinar cara onde queremos ir é importante saber dónde estamos e de dónde vimos.
• A diminución do número de granxas non se debe á escasa marxe que deixa o litro de leite, senón que hai outros factores como a falta de relevo, a falta de formación do relevo para asumir a complexidade da xestión dunha granxa. É certo que cada ano desaparecen en Galicia unhas 300 granxas (granxas de pequeño tamaño e sen proxecto de continuidade), pero non podemos obviar que hai casos de fusión ou de asociación, e que constitúen unha oferta de adquisición, para salvar as restricións do RD 1053 /2022.
• En canto ao mercado do leite o crecemento da marca branca, ou marca de distribución, é progresivo e a MDD cada vez se concentra máis (Mercadona xa supón o 35%) e isto limita a capacidade de negociación da industria. Despois da pandemia a Distribución cambiou a estratexia, pasando de premer prezos á baixa a protexer a cadea de valor para garantir os suministros; isto actuou como un escudo que mantivo os prezos altos en orixe en España, mentras baixaban en Europa.
• Actualmente os titulares das granxas gozan da mellor marxe histórica, determinada pola situación entre os prezos do leite en relación aos custes de alimentación.
• É importante mirar as tendencias de consumo de lácteos: leite líquido, queixos, manteiga e outros derivados para posicionarse na estratexia de produción. E tampouco podemos obviar as políticas nutricionais e alimentarias.
Sostibilidade territorial:
• A pesar da revelancia do leite en Galicia, a producción concentrase en determinadas comarcas de A Coruña, de Lugo e norte de Pontevedra. Neses concellos o leite é un elemento estratéxico para a dinamización económica deses territorios
• Desde a incorporación á UE (1986) os cambios foron notables en todos os chanzos da cadea láctea. Contamos hoxe cun sector forte, moderno, productivo, eficiente e competitivo: aporta o 1,25% do PIB, Galicia é a 9ª rexión produtora de leite de Europa. Ademáis, desde 2013 hai un forte crecemento da producción, sostida no tempo. Hoxe o 30% das granxas producen o 75% do leite, e houbo un crecemento progresivo do volume de leite transformado en Galicia, próximo á 70%, dato importante polo valor engadido que xenera no territorio.
• Galicia goza dunha fortaleza evidente, pero ao mesmo tempo esta fortaleza pode ser unha debilidade pola excesiva especialización. Sería convinte estudar outras rexións europeas para analizar a súa traxectoria no ámbito da diversificación ou en estratexias de valorización do leite.
É importante reseñar que hai comarcas punteiras na produción de leite, pero que non contan con industria de transformación no seu territorio; sería desexable que as granxas e a industrias, como elementos fundamentais da cadea, estiveran próximas, tamén físicamente, pois a partir do traballo conxunto de ambos ellos da cadea pódense sentar as bases para desenvolver proxectos de territorio.
• O mantenemeto das granxas de leite no rural galego non só contribúen a xerar tecido económico, senón tamén a xestionar de xeito sostible o territorio, prevendo o abandono e os efectos perniciosos que del se derivan. É importante que o resto da sociedade coñeza a función social e ambiental que desempeña o leite no rural como actor de sostibilidade non só económica, senón tamen ambiental e social.
• En canto aos retos destacamos os seguintes: remuda xeneracional, necesidade de reter talento (masculino e feminino), avanzar na transformación, articular a cadea de valor entre tódolos elos da mesma; en definitiva saber qué queremos a nivel de sector, establecer ou actualizar a estratexia e traballar coordinados: Produtores, Industria e Distribución nun marco de transparencia e interdependencia pois todos estamos nun escenario global.
• Sobre a remuda xeneracional é importante construir desde a base, desde a propia familia, pois con frecuencia o relato que se transmite é o correspondente a outras épocas que nada teñen que ver coa calidade de vida que se pode ter hoxe no rural. Tamén nos centros educativos se debería estar máis en conexión coas realidades e potencialidades económicas do entorno.
• Hoxe é evidente a carencia de man de obra nas granxas. O mesmo que houbo un plan de mellora técnica na produción, a relidade nos reclama hoxe un plan de atención aos recursos humanos: estratexias de formación, conexión das granxas cos centros de formación, participando e implicándose no deseño e desenvolvemento dos plans de formación. E sobre a acollida e integración da man de obra procedente do exterior (os novos entrantes) temos unha necesidade e unha oportunidade para favorecer o arraigo e a sostibilidade social do rural. Neste senso, as Administracións teñen unha función facilitadora, pero debe ser o propio sector, os empresarios gandeiros, o que ten que asumir e superar este reto, a través de estratexias de colaboración público – privada.
• En definitiva, hai futuro pero temos que ser capaces de correxir as debilidades, aproveitar as fortalezas e explorar as oportunidades
Cuota cero para os novos autónomos no sector agrogandeiro ou axudas de ata 50.000 euros para rehabilitar vivendas no rural para alugar a traballadores
O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, participou na clausura do IV Foro Empresarial Lácteo: Viabilidade e eficiencia na produción de leite e sostibilidade territorial, organizado polo centro de promoción rural EFA Fonteboa. Durante tres xornadas, o evento reuniu explotacións, empresas, representantes institucionais e axentes sociais para analizar os principais retos do sector lácteo.
Na súa intervención, González destacou o esforzo da Xunta no marco das políticas activas de emprego por fomentar a actividade económica no rural, tendo en conta o actual contexto demográfico, e garantir a remuda xeracional, especialmente en sectores estratéxicos como o lácteo. Tamén afondou nas medidas en marcha para atraer e reter talento do exterior, incentivando así a man de obra necesaria para as empresas e contribuíndo á fixación de poboación no medio rural.
O conselleiro detallou o modelo galego de atracción de talento exterior, baseado nunha planificación desde a orixe, na conexión coas necesidades reais das empresas e nun proceso de integración socio laboral ordenado. Este modelo prioriza tanto o retorno de galegos do exterior —con medidas como o programa Retorna Cualifica Emprego, que contará cunha nova edición este ano de 1,8 M€— como a incorporación de traballadores de terceiros países, especialmente de América Latina, polo seu arraigamento sociocultural.
Así mesmo, poñendo o foco no papel da vivenda, González subliñou que en 2026 está previsto o lanzamento dunha orde dotada con 1,5 millóns de euros para rehabilitación de inmobles no medio rural —propiedade de empresas, persoas físicas ou concellos con acordos co tecido produtivo—, destinados exclusivamente á residencia habitual de traballadores con contrato laboral. O conselleiro enfatizou que o rural e sectores produtivos como o lácteo serán prioritarios nesta iniciativa, que busca ser unha ferramenta clave para incorporar man de obra.
Neste mesmo sentido, o conselleiro insistiu na importancia de avanzar no traspaso das autorizacións iniciais de traballo solicitado ao Estado para poder xestionar con maior axilidade e criterio territorial a falta de profesionais en sectores prioritarios e lamentou a política migratoria do Goberno, con medidas improvisadas e sen planificación —advertiu— que non garanten unha integración real nin unha vinculación efectiva ao emprego de calidade.
Xeración de actividade económica no rural
A aposta pola atracción de talento complétase cunha ampla batería de medidas a favor do emprendemento ligado ao territorio. Neste sentido, González referiuse á Estratexia de emprendemento ligado ao territorio de Galicia, actualmente en fase de consulta co sector, e cuxo corazón será a Rede de polos, que conta precisamente en Coristanco cunha oficina que xa asesorou máis de 400 proxectos. Ademais destacou a orde dotada con 6,7 millóns de euros para apoiar ata 800 novas iniciativas emprendedoras constituídas desde 2024. As axudas, de ata 35.000 euros por proxecto, poderán solicitarse ata o 2 de marzo de 2026. Nos criterios de valoración teranse en conta o sector primario, forestal, prevención de lumes, servizos sociais e a localización en concellos emprendedores ou con menos de 20.000 habitantes.
Ademais, González lembrou as axudas aos autónomos publicadas este mércores no Diario Oficial de Galicia, cun investimento superior aos 42 millóns de euros. Estas medidas inclúen apoios ao inicio, mantemento, consolidación ou reactivación da actividade, incentivos á contratación indefinida e achegas ás asociacións, así como novidades específicas para o rural, como a ampliación a dous anos da cota cero para novos autónomos en sectores vinculados á agricultura, gandaría e silvicultura, e o incremento do Bono Remuda.