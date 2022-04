O día 11 remata o prazo para solicitar as axudas por plans de mellora e axudas de incorporación

A orde permite que os beneficiarios que o soliciten as axudas para plans de mellora poidan recibir anticipos de ata o 50% da achega concedida, ademais incrementáronse os módulos de investimento máximos unha media dun 15% para adaptarse ás subas de prezos dos últimos meses. As obras e construcións que precisen de licenza municipal ou doutros permisos deberán presentalos, como tarde, o 15 de setembro

A Xunta lembra que o vindeiro 11 de abril remata o prazo para solicitar as axudas da Consellería do Medio Rural destinadas a plans de mellora nas explotacións agrarias, á creación de empresas agropecuarias por parte de persoas mozas e ao desenvolvemento de pequenas explotacións, que contan cun orzamento global de 37,5 millóns de euros.

Ademais, cabe lembrar que esta orde permite que os beneficiarios das achegas para plans de mellora poidan solicitar recibir anticipos de ata o 50% da achega concedida. Estes anticipos suporán entregas de fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións sufragadas.

Neste senso, sinalar que as obras e construcións que precisen da correspondente licenza municipal deberán presentar a pertinente concesión, como moi tarde, o 15 de setembro de 2022. O mesmo prazo establécese para o caso de investimentos que deban contar con calquera outro permiso administrativo.

Entre os cambios establecidos na convocatoria de 2022, cabe engadir que se modificaron os módulos de investimento máximos establecidos na orde, de xeito que se incrementaron unha media dun 15% para adaptarse ao incremento de prezos dos últimos meses, tanto en materiais como en man de obra.

A repartición dos 37,5 millóns de euros farase do seguinte xeito: 20 millóns serán para plans de mellora, 15 millóns investiranse na incorporación de persoas mozas á actividade agraria e 2,5 millóns de euros focalizaranse na creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións. Ademais e como novidade nesta convocatoria de axudas, resérvase un 10% do orzamento para as persoas solicitantes que estean incluídas no desenvolvemento dun proxecto de aldea modelo ou polígono agroforestal.

Actividades subvencionables

No que se refire ás achegas para a incorporación de mozos ao agro, poderán beneficiarse delas persoas con máis de 18 anos que non teñan cumpridos os 41 na data de presentación da solicitude. Deben comprometerse, ademais, a manter a actividade durante un mínimo de cinco anos. Subvencionaráselles a execución do plan empresarial cunha contía básica establecida en 25.000 euros, que poderá incrementarse en determinados casos dependendo, por exemplo, do volume de gasto dedicado á posta en marcha da nova explotación, da creación de emprego adicional a tempo completo ou do feito de instalarse nunha zona con limitacións naturais ou doutro tipo.

Cómpre destacar que os beneficiarios desta liña estarán exentos da achega de garantías. Deste xeito, os solicitantes que reciban axuda para incorporarse á actividade agraria non terán que presentar unha garantía do 100% do importe a aboar no pagamento a conta nin verse sometidos a controis a posteriori, quedando só obrigados a verificar a conformidade do seu plan empresarial.

O importe da axuda para os plans de mellora será do 30% dos custos elixibles, entre os que se atopan os investimentos para a creación ou reforma de instalacións, a compra de construcións en desuso ou a adquisición de maquinaria que contribúa a aumentar a competitividade da explotación. Esa porcentaxe do 30% poderá incrementarse ata un máximo do 50% en función de criterios como o feito de ter entre 18 e 40 anos, en caso de investimentos de carácter colectivo, de actuacións en zonas con limitacións ou por executar accións relacionadas con medidas agroambientais e coa agricultura ecolóxica.

No que respecta ás pequenas explotacións, a achega ascende a 15.000 euros e concederase pola execución do plan empresarial, que terá unha duración de 18 meses dende a aprobación da mesma.

Por último, recordar que aqueles que teñan a solicitude en fase de borrador (edición) teñen que finalizar a presentación da solicitude pola Sede electrónica para así conste como presentada ante a Consellería do Medio Rural.