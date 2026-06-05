“O custo dun robot de muxido sitúase en 2 céntimos por litro de leite, fronte aos 0,77 céntimos dunha sala convencional”

Luis Pinho é doutor en Veterinaria pola Universidade do Porto e socio fundador do Conselho Portugués de Saúde do Úbere. Na súa participación nos Encontros Ibéricos de Calidade de Leite relatou a súa experiencia traballando con granxas robotizadas e a repercusión final da robotización do muxido sobre os resultados económicos das explotacións.
“Cos robots melloramos a calidade de vida tanto dos gandeiros como dos seus empregados e tamén facilitamos a contratación de man de obra, porque traballar nunha granxa robotizada é máis atractivo á hora de atopar traballadores”, destaca Luis.
O robot facilita tamén a detección de mamites subclínicas debido aos datos individualizados de condutividade e reconto celular. Sen embargo, o muxido robotizado leva consigo un risco engadido de contaxio de determinadas infeccións intramamarias e dificulta a aplicación de tratamentos. “Temos unha maior dificultade no control das vacas infectadas e un aumento da dificultade de levar a cabo tratamentos no ubre”, asegura.
Temos gandeiros que abandonaron os robots e volveron á sala por motivos económicos
Outro dos hándicaps dos robots de muxido é o seu custo, tanto de adquisición como de mantemento. “O custo do robot é moi distinto, está arredor dos 2 euros por cada 100 litros, fronte a 0,77€ na sala de muxido convencional”, detalla Luis.
“Temos gandeiros que abandonaron os robots e volveron á sala por motivos económicos. Nalgúns casos tamén por necesidade de crecemento, xa que os dous últimos anos foron bos en canto ao prezo do leite e para medrar preferiron irse a unha sala rotativa e non instalar máis robots”, explica.
Robots de última xeración vs robots antigos
Outro motivo, asegura, débese ao custo de substitución por modelos actuais dos robots instalados hai anos. “Cando os robots están vellos e obsoletos e hai que substituílos por outros novos hai que ter a capacidade económica necesaria para mercar os novos e moitas desas granxas compraran os primeiros con subvención porque eran novos, pero agora, 20 anos despois, xa non son novos e non teñen esa axuda”, indica.
En Portugal moitas granxas están a mercar robots de segunda man, é como volver 20 anos atrás
“En Portugal gústannos as cousas vellas, tamén os robots”, bromea. “Moitas granxas están a mercar robots de segunda man pero iso é como volver atrás, aos anos 2000. Neses casos a eficiencia do muxido non é a óptima e iso ten efectos sobre a saúde do ubre”, afirma.
O cambio de sistema de muxido: unha decisión que debe ser meditada
A febre dos robots chegou tamén a Portugal, admite. Pero recomenda meditar ben a decisión de cambiar o sistema de muxido en función das características tanto da explotación como do gandeiro, e das súas perspectivas futuras.
“Para instalar un robot de muxido hai que ter capacidade de xestión de datos, considera. Co software do robot podes facer distintos listados e selección de vacas pero se non tes capacidade de xestión de datos seguramente non sexa a máquina máis axeitada para esa explotación”, asegura.
“En Portugal temos disparidade de explotacións: nos Azores son granxas de entre 30 e 100 vacas con salas de muxido móbiles, mentres no Portugal continental as explotacións teñen un tamaño maior, de entre 60-200 vacas en muxido, con granxas máis grandes no sur, onde están os holandeses”, detalla.
Localización dos robots
A nivel de resultados de calidade hixiénica do leite, Luis considera que “é normal ter un pouco máis microorganismos no robot”, pero algúns factores poden disparar as analíticas. “O reconto total de bacterias nos robots pode ser moi alto, sobre todo cando hai moita distancia de tubaxe entre o robot e o tanque de leite”, indica.
A bacterioloxía pode dispararse se hai moita distancia de tubaxe entre o robot e o tanque do leite
“O robot moitas veces está no sitio onde é posible, non no mellor sitio, sobre todo no caso de instalacións que se fan en naves existentes, que se reforman para colocar os robots normalmente con moitos condicionantes porque de inicio non foran pensadas para iso”, argumenta. “O tráfico ao robot está moi influenciado tamén por iso”, asegura.
Desinfección
“A desinfección é un punto clave nos muxidos robotizados”, recoñece Luis. “Pouco melloraron os robots nisto nos últimos 20 anos. A desinfección nos robots é moi pouco eficiente; é boa para desinfectar gomas, pero bastante mala para desinfectar pezóns”, asegura.
Por iso, explica, “eu inicio as visitas á granxa ao revés de como o fan a maioría de técnicos que traballan calidade de leite, comezo polo ambiente da granxa e o manexo das camas, despois avaliación da rutina de muxido e finalmente paso a mirar os datos do robot”, conta.
A desinfección nos robots é moi pouco eficiente; é boa para desinfectar gomas, pero bastante mala para desinfectar pezóns
“Gústame moito medir a hixiene e limpeza do ubre cando as vacas están todas no comedeiro. En establos con robots de muxido é máis difícil o manexo das camas porque nunca están baleiras do todo”, argumenta.
“Preocúpame bastante a bioseguridade. O mesmo xogo de pezoneras muxe 60 vacas ao día. Os sistemas de desinfección axudan a reducir o risco pero non son infalibles. A min gústame máis o ácido peracético que o vapor de auga”, indica.
Manexar as camas en establos con robots de muxido é máis difícil
Na maioría de fabricantes de robots, os mantementos están protocolizados e o cambio de pezoneras recomendado cada 2.500 muxidos. En marcas como GEA ou DeLaval tamén é programable o tempo de lavado cando a unidade está parada porque hai menos tráfico, por exemplo pola noite.
No caso de GEA, o tempo de lavados curtos ou aclarados por falta de asistencia de vacas ao robot pódese programar a partir de 15 minutos sen entrada de vacas, mentres que en DeLaval pode optarse por establecelo tras 30, 45 ou 60 minutos sen tráfico. “Esta configuración dependerá da zona climática (no sur de España ou Portugal menor tempo que no norte) e da distancia da máquina ao tanque”, recomenda Luis.
Detección de mamites
Unha das vantaxes do muxido robotizado é o aporte de datos individualizados, tanto por animal como por pezón, que facilitan a detección precoz de infeccións intramamarias. “O control epidemiolóxico non é automático nos robots, pero tampouco o é na sala, e aquí temos moita máis información”, argumenta.
“Teño produtores que dan moita importancia á condutividade, pero por si soa é pouco indicativa, hai que relacionala coa produción. Para min, o sistema de reconto de células somáticas é máis interesante para detectar mastite”, asegura.
O sistema de reconto de células somáticas é mellor para detectar mastite que a condutividade
Ademais de veterinarios, xunto a Luis traballan un analista de datos e un administrativo. Tras analizar os datos que achega o software do robot, sácanse listados que permiten non ter que mirar o 100% do rabaño. “Nas visitas que facemos a granxas con robot, as probas de rabaño consisten en mirar unicamente as vacas problemáticas”, indica.
Se os datos que achega o robot facilitan a detección precoz para poder actuar e atallar antes os casos de mamites, tamén contribúen ao control doutro tipo de enfermidades na granxa, asegura Luis. “O risco de enfermidades metabólicas (desprazamento de abomaso, acidosis e úlceras de abomaso) en robot é máis alto porque estamos traballando con penso 3 ou 4 veces ao día, pero o robot achéganos datos sobre as vacas en risco que nos axuda a minimizar o problema”, afirma.
Pulsación dinámica e baleiro variable
Os robots de muxido permiten tamén configurar determinados parámetros como pulsación e baleiro para lograr un muxido confortable nas vacas, que minimice aspectos contraproducentes como a bimodalidade ou o sobremuxido e axude ao mesmo tempo a optimizar o tempo dispoñible para as vacas que máis necesitan muxirse.
“Como os robots nos permiten limitar o número de muxidos nas vacas en final de lactación, iso permítenos que non estean expostas a baleiros altos, é unha vantaxe do robot. Pero só teño un cliente traballando con pulsación dinámica e outro con baleiro variable”, conta.
Os robots permítennos limitar o número de muxidos nas vacas en final de lactación para que non estean expostas a baleiros altos, iso é unha vantaxe
“O baleiro controlado por fluxo (baleiro variable), aumenta o fluxo máximo de leite nun 12%, pero o fluxo medio de leite nun 4%, diminuíndo a duración do muxido un 4%. En vacas de moi alta produción o fluxo de leite pode ser moi alto ao inicio do muxido e isto pode superar a capacidade de paso do propio robot, sobre todo nos robots máis antigos”, indica.
Neste sentido, Luis recomenda realizar probas estáticas e dinámicas aos robots de muxido. “Facemos polo menos dúas veces ao ano medicións nos robots. É semellante a facelo nunha sala, pero leva máis tempo. A min, por exemplo, gústame facer as probas co Vadia no robot. Podemos medir tamén o baleiro na punta do pezón cun pulsógrafo”, explica.
Formación
Luis é un dos 5 socios de SVA, unha compañía veterinaria portuguesa especializada en calidade de leite situada en Fradelos, a medio camiño entre Braga e Porto. Entre os seus clientes, a maioría das granxas pagan unha cota mensual por vaca e iso dálles dereito a análise de datos e informe mensual e outras optan por pagos por servizo ou por visita. “A maioría das nosas granxas teñen un apoio mensual, pero tamén facemos auditorías baixo demanda e formación”, indica.
En España a obriga de acreditar a formación dos traballadores entrou en vigor en 2025
A normativa en Portugal obriga a partir deste ano a que as explotacións conten cun responsable de formación e o sistema do pago do prezo do leite que aplican industrias como Lactogal inclúe a obrigación de que a granxa faga 28 horas de formación por traballador.
“É necesario que os gandeiros teñan formación específica segundo a nova normativa europea a partir de 2027. É necesario aumentar a formación e facer formación continua e este cambio legal é unha oportunidade”, defende Luis.
“Atallar os problemas de bacterioloxía no robot sempre é máis complicado”
Luis considera que os problemas de bacterioloxía nos robots de muxido poden deberse a causas similares que na sala (problemas coa temperatura ou presión da auga) e tamén a deficiencias estruturais, sobre todo en granxas que cambian o sistema de muxido de sala a robot e teñen moita distancia desde o robot ao tanque.
“Despois tamén hai outras cuestións, por exemplo cando temos unha alarma desde hai 3 ou 4 días de que se acabou o produto de limpeza. Hai que facer caso ás alarmas”, insiste.
“O problema é que corrixir ese problema de bacterioloxía nun robot é máis complicado, porque hai moitos máis cóbados e condutos. Hai que atallalo canto antes, porque se non se complica resolvelo e podemos estar en 200.000 bacterias enseguida”, advirte.