O CSIC inicia catro investigacións en Galicia no ámbito agrario e forestal

Desenvolveranse no seo da Misión Biolóxica de Galicia ata 2025 e analizarán distintas variedades de millo, o cultivo de pataca, árbores resistentes a pragas de castiñeiro e piñeiro e a utilidade do resinado

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) inicia en Galicia catro novas investigacións no ámbito agrario e forestal financiadas pola Axencia Estatal de Investigación a través da Convocatoria 2021 de proxectos orientados á transición ecolóxica e á transición dixital, do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica 2021-2023 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado con fondos europeos post-covid.

A Misión Biolóxica de Galicia inicia proxectos ao amparo desta convocatoria tanto na súa sede en Santiago como na súa sede en Pontevedra. As investigacións concluirán en 2025 e contarán cun orzamento total dun millón de euros.

Cultivo de pataca con menos fertilizantes e fitosanitarios

O proxecto Redución de insumos (fertilizantes e pesticidas) e incremento da biodiversidade do chan en cultivo de pataca, do que forma parte Montserrat Díaz Raviña (Grupo de Bioquímica do Solo), buscará estratexias naturais para a transición a unha agricultura máis resiliente e sostible.

O seu obxectivo é reducir o uso de fertilizantes e de nematicidas no cultivo da pataca, a través de novas prácticas de manexo baseadas na natureza (introdución de leguminosas na rotación trigo-pataca, nematicidas de plantas ou extracto de plantas e variedades de pataca resistentes ao nematodo da pataca), que permiten conservar a calidade e a diversidade microbiana do chan e obter unha produción sostible e rendible.

Este proxecto estará dirixido por David Fernández Calviño (UVigo) e participarán tamén a Universidade de Copenague (Dinamarca) e o Johann Heinrich Von Thunen Institute (Alemaña).

Millo de dobre propósito (para gran e forraxe) resistente á seca

A sede de Pontevedra da Misión Biolóxica de Galicia levará a cabo o proxecto Desenvolvo de variedades de millo con dobre aproveitamento nun escenario de cambio climático, dirixido por Ana María Butrón Gómez (Grupo Xenética e Mellora de Millo) e Rogelio Santiago Carabelos (Grupo Bioquímica e Fisioloxía de Cultivos) e no que participan tamén o Instituto de Recursos Naturais e Agrobiología de Salamanca (CSIC) e o Instituto de Agrobiotecnología (CSIC, Gobierno de Navarra).

Pretende estudar a variabilidade para un dobre aproveitamento do millo en diferentes réximes hídricos e identificar metabolitos ou caracteres fisiolóxicos que sirvan para unha mellora indirecta da cantidade e calidade de biomasa.

Castiñeiros e piñeiros resistentes ao cambio climático

O proxecto Rexeneración in vitro de árbores resilientes para a recuperación de ecosistemas agroforestais ameazados polo cambio climático: novas estratexias con pequenas moléculas desenvolverase en Santiago e estará dirixido por Elena Corredoira Castro, da Unidade Técnica de Biotecnoloxía e Mellora Forestal, como investigadora principal, xunto con Pilar Sánchez Testillano (Centro de Investigacións Biolóxicas-CSIC).

O obxectivo xeral é descubrir novas moléculas que promovan a reprogramación celular e a indución de embrioxénese somática para mellorar a rexeneración in vitro dalgunhas das especies forestais máis importantes da península ibérica: sobreira, aciñeira, castiñeiro, piñeiro de California e piñeiro marítimo.

As cinco especies están gravemente afectadas por enfermidades causadas por diferentes patóxenos (fungos, oomicetos ou bacterias) cuxos efectos se viron acelerados como consecuencia do cambio climático.

Efectos do resinado sobre o mantemento dos piñeirais

Rafael Zas Arregui e Luís Sampedro Pérez (Grupo Xenética e Ecoloxía Forestal) son os coordinadores do proxecto Esclarecendo os efectos do aproveitamento resinero para asegurar a resiliencia e a sustentabilidade de servizos ecosistémicos dos piñeirais de piñeiro marítimo, investigación na que participan o Centro de Investigación Forestal (INIA), Universitat de Lleida, CESEFOR, Generalitat Valenciana, Swedish University of Agricultural Science (SLU), Zumain Enxeñeiros SL e ENEBADA SL.

O proxecto pretende establecer unha rede de parcelas experimentais de longa duración para analizar o efecto integrado do aproveitamento resinero sobre a fisioloxía, ecoloxía e resiliencia dos piñeirais, incluíndo o estudo dos efectos da resinación sobre a maquinaria defensiva, o crecemento e a ecofisiología dos piñeiros, as interaccións ecolóxicas a nivel de ecosistema e a rexeneración dos piñeirais.