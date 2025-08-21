Inicio / Agroalimentación / O Craega solidarízase coas persoas e comunidades afectadas polos incendios

O Craega solidarízase coas persoas e comunidades afectadas polos incendios

Ir a los comentarios

CRAEGA_01_standarO Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) quere expresar a súa “fonda solidariedade con todas as persoas, familias e comunidades que nestes días están a sufrir as consecuencias dos graves incendios que arrasan aldeas, montes e cultivos da nosa terra”.

“Queremos recoñecer e agradecer de maneira especial o esforzo de todas as persoas e equipos que traballan sen descanso para conter as lapas e protexer o noso patrimonio natural, cultural e humano”, engaden dende o Craega.

Ademáis, lembra o “compromiso dos operadores ecolóxicos quen, día a día, co seu labor no medio rural e co seu esforzo pola produción ecolóxica, contribúen á preservación e coidado do territorio, hoxe especialmente ameazado”.

Ante esta situación, dende o Craega manifestan que “nos poñemos á disposición dos nosos asociados e asociadas que se viron ou se están a ver prexudicados polo lume, ofrecendo o noso acompañamento e apoio”.

A este respecto, informan de que “estamos a estudar diversas medidas que permitan prestar axuda aos asociados e asociadas afectados e colaborar, na medida do posible, para paliar os efectos desta catástrofe e contribuír á recuperación do noso rural”.

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información