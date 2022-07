O consumo de viño en España increméntase un 11% interanual até maio

Segundo o último informe económico de mercado que a Interprofesional del Vine España (OIVE) puxo a disposición do sector, con datos a data maio 2022, o consumo en España parece estabilizarse en 2022.A tendencia mantense tras a recuperación lograda durante 2021, despois dun 2020 complicado polas restricións derivadas da pandemia de COVID-19, que afectou especialmente á canle hostalaría.

O informe, elaborado polo Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) a partir dos datos de INFOVI, sinala que o consumo de viño en España creceu de forma interanual até maio de 2022 un 11,1% até alcanzar os 10,44 millóns de hectolitros. Tras alcanzar o seu pico de crecemento interanual en febreiro de 2022 (+20,8% até os 10,63 millóns de hl), o ritmo de crecemento interanual do consumo suavizouse desde entón, coincidindo co inicio dun período de gran incerteza comercial derivada de factores como o encarecemento da enerxía e o combustible ou a crise do transporte e as subministracións, que desembocou nunha forte inflación global.

Segundo se analiza no informe, o consumo medrou nos 5 últimos meses de 2021 e arrincou 2022 con bos crecementos en xaneiro e febreiro, aos que seguiron uns meses con evolución desigual: o consumo en 2022 caeu en marzo, creceu en abril e volveu caer en maio, aínda que comparado cun maio de 2021 bastante positivo.

A recuperación do consumo de viño en hostalaría compensou a caída rexistrada en alimentación

Por canles, e segundo datos de NIELSEN IQ para o período interanual abril-maio 22, rexistrouse un crecemento do +40,8% no consumo de viño en hostalaría e unha caída do -6,6% en alimentación. En todo caso, o que se gaña en hostalaría é máis do que se deixa de vender en alimentación, xa que, segundo NIELSEN IQ, o consumo global sumando ambas as canles creceu un +4,9%.

En valor, o gasto en viño realizado en hostalaría a prezos correntes creceu un +47,8%, mentres que o destinado a alimentación caeu un -2,9%. Segundo NIELSEN IQ, o crecemento das vendas de viño en España (Alimentación + Hostalaría) foi maior en termos de valor (+13,0%) que de volume (+4,9%), ao subir o prezo medio un +7,7%.

Porén, se se descontan ás taxas de variación a evolución interanual da inflación e calcúlase o valor de venda deflactado, a tendencia cambiaría sensiblemente: o consumo de viño en España (Alimentación + Hostalaría) crecería algo máis en termos de volume que de valor, con prezos lixeiramente á baixa. En termos de valor, suavizaríase o crecemento en hostalaría e agudizaríase a caída en alimentación, con prezos, en xeral, máis baixos en ambas as canles, a diferenza do que se observa se se realiza a análise en valores correntes.

Espumosos e viños tranquilos con DOP, os que mellor evolucionan

A nivel global (Alimentación + Hostalaría), todas as categorías de produto melloraron de forma notable a súa tendencia respecto dos períodos anteriores: as que crecen, cada vez fano máis; as que caen, van suavizando as súas perdas.

No interanual Abr-Maio 2022, viños espumosos, viños con Denominación de Orixe Protexida (DOP) e Viños con Indicación Xeográfica Protexida (IXP), que serían as categorías de prezos superiores ao resto, son os que mellor se comportan en España.