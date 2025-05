“O consumo de carne de tenreira está a caer moito pola suba de prezos”

O vacún de carne vive un momento de alta demanda exterior e escasa oferta de animais no mercado que está a facer que os prezos aos produtores se manteñan altos, pero nas carnicerías as vendas estanse a resentir. Falamos con tres gandeiros que producen carne de Ternera Gallega Suprema na montaña de Lugo para coñecer cal é a situación. Un deles tamén comercializa

A montaña de Lugo é unha das grandes zonas produtoras de carne de vacún de Galicia. En municipios como o de Cervantes a gandería é a principal actividade socioeconómica do concello e a que mantén as aldeas vivas e a salvo do lume.

Para poñer en valor esta labor, a Asociación Territorio Verde organiza o vindeiro sábado 10 de maio na localidade de San Román a quinta edición da Feira en Defensa do Gandeiro da Montaña, que volverá a xuntar un ano máis aos produtores da zona.

Falamos con tres explotacións cervantegas para coñecer como traballan e para que nos conten cal é a situación actual dun sector que atravesa momentos de bos prezos e de invertidume sobre o futuro pola caída xeralizada no consumo de carne, algo que non é novo pero que se está agudizando debido ao incremento de prezos que está experimentando a carne de tenreira nas carnicerías.

Máis vacas ca xente

O concello de Cervantes conta cun total de 150 explotacións e máis de 4.500 cabezas de gando, que pacen unhas 4.000 hectáreas. Con esas cifras, a nivel municipal a ratio é de 4 vacas por cada veciño (1.200 habitantes). Son menos da metade dos que tiña o concello fai 30 anos.

No concello de Cervantes a gandería é a principal actividade económica e social

A falta de servizos nun territorio disperso incide de xeito directo no despoboamento. No concello de Cervantes, de 27.664 quilómetros cadrados, a densidade de poboación é de 22 habitantes por km2.

Gando contra o lume

O gando serve para manter a raia o lume, coma o que no outono do 2017 afectou ás parroquias de Cereixido, Donís ou Noceda e arrasou amplas zonas de Rede Natura noutras parroquias de concellos veciños.

Nos Ancares, ao igual que noutros moitos lugares de Galicia, os gandeiros e os seus animais son os verdadeiros xestores do territorio e os que coidan da natureza e a biodiversidade nunha das zonas de maior riqueza ambiental da comunidade.

A feira do día 10 en San Román reivindicará un ano máis o orgullo de ser gandeiro na montaña

Pero ter vacas na montaña non é o mesmo que telas noutros lugares. A orografía escarpada e a climatoloxía dos meses de inverno condicionan o manexo do gando e incrementan os gastos e o traballo. De ahí o motivo da feira do día 10 de maio en San Román, mestura de festa e de reivindicación.

Javier Santín “En todo o pobo non hai máis ganderías que a nosa” O Gumieiro é un lugar da parroquia de Vilarello da Igrexa. Alí só queda unha explotación, a que montou fai tres anos Javier Santín (Ganados Presas). “No mundo das vacas estiven sempre, pero fai tres anos merquei unha finca aquí, fixen unha nave pequena e collín o pobo enteiro”, conta. Hoxe ten 67 reprodutoras, 7 xovencas e 3 touros, un en cada lote para facilitar o manexo do gando que ten repartido nas 20 fincas que traballan. “Pelexamos cunhas 75 hectáreas, 60 son tractorables pero temos outras 15 hectáreas onde non entra o tractor. Moitas veces as vacas fan de desbrozadora”, asegura. “No inverno xuntamos todo o gando para o mesmo sitio, para o Gumieiro, e na primavera levámolas para distintos sitios, unhas andando e outras nun camión pequeno que temos. Ese é o noso día a día. Tenche que gustar”, insiste Javier. Carnicería propia Ganados Presas é unha gandería familiar que decidiu tamén no 2022 abrir unha carnicería en Vilafranca do Bierzo onde vender a súa carne e a de outros produtores da zona. Por iso Javier ten unha visión máis ampla do momento actual de alza de prezos que vive o sector. Eu penso que os prezos non van aguantar porque as vendas na carnicería caeron un 40% “Eu véxoo tamén desde outro punto de vista, desde o outro lado e penso que os prezos non van aguantar. Polo menos, non pinta ben a cousa. Porque se ti pagas un becerro a 8 euros con IVE, máis o custo do transporte e o matadoiro, se antes vendías o quilo de bistés a 13 euros, agora tes que cobralos a 14. E vaia se se nota. O que antes che levaba dous quilos agora lévache só un filete ou dous. Notase que caeu o consumo. Baixou polo menos un 40%, por non dicir a metade”, calcula. A demanda de países como Marrocos foi o que incentivou a suba de prezos en orixe de máis dun euro en quilo desde o verán pasado Por iso Javier considera que en canto a demanda exterior de países como Marrocos mingue e haxa que dar saída de novo aos xatos aquí, o mercado non será capaz de absorber o volume de produción e as cotizacións caerán. Desestacionalización da produción Malia contar co salvavidas da venda directa, Javier tamén depende do mercado, tanto para abastecer a súa carnicería como para dar saída en momentos puntuais aos seus propios xatos. “É difícil acompasar a produción coas vendas todo o ano. No mes de xaneiro había 37 recén paridas. Eses xatos non os teño para o verán que é cando hai máis demanda. Hai épocas nas que vendo máis do que dou producido eu e compro a veciños cando me fai falla”, explica. Ás veces non me coincide ter un becerro para matar cando o necesito e teño que comprar “Nas nosas vacas o que tratamos é de que paran todos os anos, eu non lles podo esperar quentes para desestacionalizar a produción, porque en zonas de montaña a natureza fai o seu traballo”, xustifica. Gandería extensiva Javier ten o gando a maior parte do ano fóra, agás en momentos puntuais do inverno. “As vacas que van parindo van quedando na casa e os xatos pequenos acostumamos gardalos cando nacen polo lobo e polo mal tempo porque a maioría das vacas veñen parindo en decembro e xaneiro”, indica. As crías que nacen no inverno gardámolas polo mal tempo e pola fauna O Gumieiro está situado a 1.068 metros de altitude pero nos últimos anos está a nevar moi pouco, polo que o risco de sufrir un ataque da fauna salvaxe é maior que o da climatoloxía adversa. Rubia galega e asturiana Ganados Presas traballa con varias razas de gando, entre elas rubia galega e asturiana. Na feira do día 10 haberá representación destas dúas razas, as máis habituais na zona da montaña de Lugo. Javier participa na feira desde o primeiro ano e nesta ocasión ten previsto levar 3 vacas, 2 xovencas e un touro. “Mais que vender trátase de xuntarnos os gandeiros, pero eu casado nada máis estou coa muller, o resto véndese. Todo depende do dólar”, di.

Alberto Gómez “Se non fora polos que temos vacas estaría todo abandonado” Alberto Gómez ten 37 anos e fai 4 que decidiu dar continuidade á gandería familiar na Freita, pertencente á parroquia de Cereixedo. “Antes estiven traballando por fóra, por exemplo na Coruña, pero ao xubilarse o meu pai collín eu a explotación”, conta. Cando se incorporou, no ano 2021, había na casa 17 vacas. Hoxe ten 35 reprodutoras e a súa intención é seguir medrando, pero o problema co que se atopa é o da falta de superficie dispoñible. En catro anos pasei de 17 a 35 vacas e quería aumentar algo máis, o problema é que non hai superficie “O problema para aumentar é que non hai fincas. Tiven que ir buscalas a 10 km de distancia”, explica. Na Freita hai 4 casas habitadas e todas teñen vacas, pero o veciño máis novo ten 62 anos polo que Alberto que garante a continuidade da actividade agrogandeira na aldea. “Se non fora polos que temos vacas estaría todo abandonado”, asegura. “O ano pasado o lobo comeume dous becerros recén paridos” Os seus animais pacen en total unhas 40 hectáreas, nas que fai tamén silo de herba para suplementar as vacas no inverno e herba seca cebar os xatos na corte. “Nesta época as vacas están fóra sempre, só meto algunha que está recén parida porque o ano pasado o lobo comeume dous becerros recén nacidos. En vacas grandes de momento vou librando”, explica. Encuadro algo no inverno porque estamos case a 1.200 metros de altitude e neva Alberto ceba os xatos ata os 10 meses. A partir dos 7 meses están na corte alimentados con penso e herba seca. A súa granxa produce baixo o selo de Ternera Gallega Suprema e comercializa a través de tratante, sempre o mesmo, normalmente con destino ao matadoiro de Novafrigsa en Lugo. Este mozo recoñece que fai catro anos, cando el empezou, “os prezos estaban baixos de todo” e que hoxe a situación cambiou, pero pide continuidade. “Facía falta que se aguantaran os prezos así e se queren seguir subindo un pouco máis tamén poden”, bromea. Moi bo ambiente na feira A estrea de Alberto como gandeiro coincidiu tamén coa recuperación da feira de gando en San Roman. “Desde o primeiro ano levo animais. Xa que se fai algo, hai que participar. A feira está moi ben, teñen que seguir facéndoa. Hai moi bo ambiente”, valora. Este ano ten pensado levar unhas xovencas, unhas vacas e o touro. “Máis ben de exposición, pero se chega alguén e se encapricha de algo e o paga ben, estou disposto a vender”, di tamén el.