O Consello Regulador da DO. Valdeorras lanza unha nova versión da súa web

Unha nova versión da web corporativa do Consello Regulador da D.O. Valdeorras xa está en marcha. Trátase dunha proposta de mellora que se centra en dous puntos fundamentais: o contido especializado, e un deseño máis áxil para os usuarios.

A información que se atopa na nova web, enfocada exclusivamente nos viños de Valdeorras e a súa viticultura (tipos, modo de produción, xeografía, climas, etc.), ofrécese de xeito accesible e navegable a través dun sinxelo menú, que organiza e prioriza dita información pensando nos dous tipos de visitantes que accedan a ela. Estes serán, o potencial consumidor dos viños, que busca información sobre a D.O. e as súas adegas, e o abanico de profesionais que se relacionan coa D.O. (provedores, adegueiros, técnicos, etc.).

Para logralo, a arquitectura ideada para a nova web, prioriza na “Home” os contidos máis interesantes e atractivos para o consumidor, deixando para unha navegación máis profunda, a información máis ténica e profesional, sempre ofrecida de xeito claro e directo.

Outro dos cambios estratéxicos, foi darlle presenza e importancia ás campañas de comunicación postas en marcha polo Consello Regulador, máis aló da repercusión alcanzada nos medios de comunicación durante o seu lanzamento. É por iso que a web está presidida polo último anuncio da D.O., “O legado de Valdeorras”, unha campaña que reivindica a orixe e a autenticidade do viño Godello da comarca. Trátase, sen dúbida, dunha aposta firme por darlle máis presenza a contidos relacionados co marketing que desenvolve a D.O.

Acceso directo ós contidos relevantes

Sen sair da “Home”, inmediatamente debaixo do espazo de dito anuncio, amósase o acceso ós viños, ás adegas e ás experiencias directamente ligadas á viticultura, coa idea de que o visitante nun só click, poida acceder á información máis importante relativa á producción, ás adegas e á potencial visita á comarca.

O deseño da nova web, é simple e funcional, e cede todo o protagonismo ás imaxes, onde se amosa toda a beleza de Valdeorras e os condicionantes que determinan a excelente calidade dos viños que producen as adegas amparadas pola Denominación de Orixe.

Esta acción enmárcase dentro dunha serie de cambios sobre a imaxe corporativa do Consello Regulador, q afectará próximamente ás precintas certificadoras (tirillas identificativas da Denominación de Orixe, que sirven para garantir a autenticidade e o control de Calidade), e ás etiquetas das botellas de viño xenérico que a D.O. Valdeorras utiliza para os eventos.

Para acceder á nova web, faga click na seguinte ligazón: https://dovaldeorras.gal/