O Consello de Ministros aproba as melloras da PAC acordadas coas comunidades e a Comisión Europea

O Consello de Ministros aprobou este martes, a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, un real decreto polo que se modifican diversas disposicións sobre a Política Agraria Común (PAC) para mellorar algúns aspectos, tras tres anos de aplicación desde a última reforma desta, que implican diversos axustes técnicos e unha mellora no seu contido.
As modificacións incluídas forman parte das modificacións do Plan Estratéxico da PAC consensuadas con todas as comunidades autónomas e aprobadas pola Comisión Europea o pasado 18 de agosto.
Entre outros aspectos, inclúese o recoñecemento dos sistemas agrivoltáicos como superficies potencialmente admisibles a efectos das axudas da PAC, sempre que se manteña o carácter prioritario da actividade agraria. “Esta medida responde á necesidade de fomentar modelos sostibles de produción agrícola e enerxética, sen comprometer o uso agrario do solo. Os criterios técnicos que garantan a compatibilidade entre ambos os usos definiranse posteriormente. Esta medida representa unha flexibilización que permitirá a máis agricultores acollerse ás axudas e ofrecer novas oportunidades de diversificación dos seus ingresos sen comprometer o uso agrícola das terras”, destacan desde o Ministerio.
Cambios nos ecorreximes
Apróbase tamén a simplificación e unha serie de melloras técnicas dos ecorreximes. Así, elimínase a esixencia de manter no verán unha cuberta vexetal mínima do 20 % da anchura libre da proxección de copa para a práctica de cubertas vexetais espontáneas ou sementadas en cultivos leñosos, en coherencia coas flexibilidades introducidas no ano 2024 para os secaños.
Ademais, establécese unha porcentaxe única do 7 % de espazos de biodiversidade para explotacións mixtas que combinen distintos tipos de terras, o que simplifica a xestión. Amplíase a listaxe de especies mellorantes válidas para a práctica de rotación de cultivos e permítese a inclusión de leguminosas plurianuais en zonas de non cultivado, co que se amplían as opcións de planificación agronómica.
Outra simplificación aprobada é na xestión das intervencións sectoriais de froitas e hortalizas e a vitivinícola. Na primeira, introdúcense disposicións para asegurar a compatibilidade entre os ecorreximes e as accións ambientais coincidentes dos programas operativos durante un período transitorio. Igualmente, amplíase o alcance das actividades de I+D+i a toda a cadea de valor do produto baixo o control das organizacións de produtores de froitas e hortalizas, alíñase a definición de “filial” coa normativa comunitaria e mellórase a aplicación dos programas operativos para adecuar as súas modificacións a unha planificación plurianual.
En canto á intervención sectorial vitivinícola, os axustes oriéntanse a mellorar a execución orzamentaria mediante a modificación de datas para a comunicación de previsións financeiras, a clarificación de disposicións sobre estimación de execucións de promoción en terceiros países e o axuste da redistribución de fondos entre comunidades autónomas.
Así mesmo aprobouse tamén a modificación doutros reais decretos relativos á aplicación da PAC. En concreto, establécense algunhas especificidades nas cesións de dereitos nos casos nos que o cedente sexa un agricultor que se incorpora á actividade agraria ou é unha explotación catalogada como titularidade compartida; adáptanse os controis para axustalos á actualización da normativa sectorial, así como para uniformarlos e, deste xeito, simplificar as actuacións que hai que levar a cabo.
Introdúcense tamén cambios na xestión e control da dispoñibilidade das parcelas declaradas polo agricultor na solicitude única e nos prazos para emendar deficiencias nas solicitudes; adáptase o réxime de aplicación de penalizacións en materia de condicionalidad social, así como as establecidas na intervención sectorial apícola. En materia de gobernanza, establécense melloras no sistema de reporte a efectos do informe anual do rendemento.