O Concurso de Gando da Moexmu, que cumpre 40 anos, será a segunda fin de semana de abril

A Mostra Exposición de Muimenta (Moexmu) retrasará unha semana a súa celebración o vindeiro ano debido á que a Semana Santa coincide no 2026 coa primeira fin de semana do mes de abril, a data habitual de celebración da Moexmu. Por iso, a Moexmu 2026 será os días 10, 11 e 12 de abril, segundo deu a coñecer este venres a comisión organizadora, formada por gandeiros e empresarios da localidade.
O programa da Moexmu, que chega o vindeiro ano á súa edición número 42, manterá un lugar destacado para o Concurso de Gando Frisón, o único que se mantén vivo na provincia de Lugo, e a Exposición de Gando de raza rubia galega. Os dous certames cumpren no 2026 40 anos, mentres que a Poxa de Gando Selecto de raza frisoa chega á edición número 30.
O Concurso de Gando e a Poxa contan coa colaboración de Africor Lugo
“Corentas edicións apoiando o traballo dos nosos gandeiros e gandeiras, desde que no ano 1987 se iniciara o concurso e a exposición nuns stands de xestas que preparaba a veciñanza de Muimenta, nos terreos que hoxe ocupan o Colexio Público de Muimenta, ata que no ano 1991 se estreou a actual Recinto Feiral Manuel Vila, o cal foi mercado cos cartos dunha masa forestal propiedade da veciñanza”, destaca José Manuel Rus, coordinador da Moexmu.