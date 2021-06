O Cluster da Madeira súmase á iniciativa DATAlife Hub de innovación dixital de empresas galegas

A incorporación do Cluster da Madeira contribuirá a facilitar a transformación dixital das firmas do sector.

A incorporación do colectivo abre a porta á transformación dixital ás firmas do sector forestal. O programa galego prestará servizos a 3.700 empresas na implantación dixital

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) súmase como novo socio de DATAlife Hub de Innovación (DIH), unha iniciativa que procura a transformación dixital do tecido empresarial galego das cadeas de valor de Agro-Mar Alimentación, Biotecnoloxía, Forestal Madeira e Saúde Coidados.

A incorporación do Cluster dá Madeira servirá para captar as necesidades das pemes do sector e tamén difundirá as solucións de dixitalización deseñadas desde o Hub. “Afrontamos este reto moi motivados e convencidos de que sumaremos capacidades para a nosa cadea de valor e para o tecido empresarial e a economía de toda Galicia”, indica o xerente do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, Ricardo González Iglesias.

DATAlife prestará servizos a 3.700 empresas que traballan en cadeas de valor que representan o 19,4% do Valor Engadido Bruto (VAB) e xeran 75.000 postos de traballo. A inicitavia conta con 16 socios (11 fundadores e outros 5 que se foron unindo tras a súa constitución como colaboradores) e confían en incorporar novos socios nos próximos meses. “Desde DATAlife queremos mellorar a competitividade das pemes galegas e das súas cadeas de valor, queremos que coa nosa axuda e colaboración sexan os protagonistas do empuxe económico de Galicia nas próximas décadas”, reivindicou o presidente de DATAlife, Pablo Álvarez Freire, durante a Asemblea Xeral Ordinaria celebrada en días pasados.

Freire, que tamén é directivo do Grupo Zendal, sinalou dous obxectivos a curto prazo: Conseguir que DATAlife sexa o Hub de Innovación Dixital de referencia en Galicia e ser recoñecido pola Unión Europea como Hub de Innovación Dixital Europeo. O máximo responsable de DATAlife agradeceu tamén o impulso decidido da Xunta e o seu firme compromiso a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN). Pola súa banda, a directora da Axencia Galega de Innovación (GAIN), Patricia Argerey, a modo de obxectivo, desexou que DATAlife contribúa a impulsar un modelo produtivo innovador no ecosistema empresarial galego que sexa capaz de exercer un efecto de arrastre na economía no seu conxunto.