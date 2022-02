O Cluster da Madeira recoñece a traxectoria empresarial de Cándido Hermida

Cándido Hermida, en primeira fila, no centro, xunto ao presidente do CMD, José Manuel Iglesias, e directiva do Cluster.

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) celebrou esta mañá, nas instalacións da firma Cándido Hermida, en Narón, a primeira Xunta Directiva do ano 2022, na que se mostraron as accións desenvolvidas durante o pasado exercicio e se presentaron os grandes retos aos que se enfrontan as empresas da entidade este ano: deseño de produto e dixitalización. Coa celebración desta primeira xunta do ano nas instalacións de Cándido Hermida, o Cluster continúa a iniciativa iniciada o ano pasado de realizar estes encontros nas instalacións de empresas asociadas.

Ademais, o Cluster recoñece así a traxectoria empresaria de Cándido Hermida como exemplo de esforzo e excelencia.O presidente do CMD, José Manuel Iglesias, destacou a figura do anfitrión como un gran exemplo para todos os asociados e para o tecido empresarial galego, en xeral.

Cándido Hermida é un empresario feito a si mesmo. Comezou a súa andaina profesional como aprendiz dunha carpintería onde adquiriu a destreza que despois lle definiría como o gran ebanista e artesán da madeira que é. Esforzo, traballo e constancia son as claves que ofrece el mesmo para explicar o que conseguiu profesionalmente. Das súas palabras, ademais, extráese unha valiosa lección: nunca é tarde para empezar un novo proxecto. Cándido Hermida empezou a ser empresario con 45 anos. Quedouse en paro e esa foi a solución que atopou naquel momento para sacar adiante á súa familia.

A empresa arrincou con catro traballadores e segundo aumentaba a demanda de traballo, tamén o facía o emprego. Pasou de ser unha empresa totalmente artesá a industrializarse, contando na actualidade con clientes ao máis alto nivel.

Se para moitos os 65 anos é a idade para xubilarse e recoller os froitos de tantos anos de traballo, con esta idade e cunha empresa con resultados máis que positivos, Cándido Hermida decide facer unha nova aposta impulsando un novo centro de produción no Polígono Río do Pozo. Hoxe en día, con máis de 80 anos, segue sendo a alma da empresa e o espello no que mirarse.

Recoñecementos e admiración de todo o sector

Cándido Hermida conta con numerosos recoñecementos á súa traxectoria profesional, como o de carpinteiro do ano (2020), mellor novo provedor polo cliente Sunseeker (2011); premio COFER á súa traxectoria profesional (2016); insignia de ouro de IEN por Europa (2016); ou o I Premio Galicia de Industria, do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia (2016); entre outros. Cándido Hermida foi amplamente recoñecido polo seu afán en dotar de progreso, dinamismo e modernización ao sector sobre os piares básicos da vocación, o traballo e a aprendizaxe constante e a súa preocupación pola formación permanente.

Preguntado en como ve o futuro da empresa, sinala con orgullo que esta conta con moi bos profesionais, entusiasmados co seu traballo e ben organizados, polo que non pensa noutra cousa que non sexa continuar no tempo.

En canto ao seu papel como membro activo da cadea de valor da madeira de Galicia, Cándido Hermida tivo un papel fundamental na constitución do Clúster, formando parte da Xunta Directiva que o impulsou e sentando as bases do seu desenvolvemento. Desde entón e, ata o momento, continúa vinculado ao CMD. Ademais, foi un dos fundadores da Federación de Carpintería e Ebanistería de Galicia que tamén presidiu. “Isto demostra que non só é un bo profesional e empresario, senón que cre na cooperación entre empresas e encarna o compromiso co sector e con Galicia”, valoran dende o Cluster da Madeira.