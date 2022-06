“O clima de Galicia é privilexiado a nivel mundial para a gandería de vacún de leite”

Israel Flamenbaum foi durante 20 anos alto funcionario do Ministerio de Agricultura de Israel, onde investigou e desenvolveu sistemas para mitigar o estrés por calor das vacas e, tras xubilarse en 2008, creou a súa propia empresa e converteuse en consultor internacional de granxas de leite en lugares como EEUU, Brasil, México, Rusia, Turquía ou Italia.

É tamén xefe do equipo científico de estrés por calor da Federación Internacional do Leite (IDF) e ten analizado datos de granxas de máis de 50 países de todo o mundo, unha experiencia que lle vale para afirmar que “non hai moitas rexións no mundo que teñan condicións climáticas tan favorables para a produción de leite coma Galicia”.

Con todo, advirte de que se están a producir cambios nesas condicións climáticas favorables para os que hai que estar preparados. “En Israel incluso as granxas que non teñen un funcionamento óptimo están nunha relación moito mellor que a maioría das granxas no mundo, porque levamos 50 anos traballando nestes temas. A min non me faltou diñeiro para facer investigación, foi por necesidade, porque se queriamos producir leite nun clima mediterráneo, non nos quedou máis remedio que solucionar estes problemas das altas temperaturas e de como afectan ás vacas, e hoxe estes coñecementos estámolos compartindo con outras rexións onde apenas se está empezando a traballar nestes asuntos, como sería o caso de Galicia”, argumenta.

Galicia, “un paraíso” para a produción de leite

Tras analizar os datos produtivos y reprodutivos mensuais medios na provincia de Lugo de 2017 a 2021, facilitados por Africor, Israel asegura que “en xeral, Galicia é un paraíso para producir leite, non ten ningún problema relevante deste tipo na actualidade, pero as vacas están xa no límite e se vén unha ola de calor vana sufrir, como se demostra ao analizar os datos dos últimos cinco anos, nos que vemos que a ola de calor que afectou a Galicia en agosto de 2018, aínda que foi un fenómeno puntual, nótase claramente nos datos de produción e fertilidade das granxas”, afirma.

Os gandeiros en Galicia están no inicio do problema, nós en Israel levamos 25 anos traballando nisto

Despois de analizar os datos do Control Leiteiro de 1.200 ganderías na provincia de Lugo, que suman 80.000 vacas e o 70% da produción total de leite da provincia, Israel asegura que “os datos promedio mostran que non hai demasiados problemas, pero non cabe dúbida que vostedes están xa nos límites”, di, polo que recomenda analizar caso a caso.

Non é o mesmo estar en Ribadeo que en Monforte

Israel defende analizar a situación concreta de cada granxa, en función da súa ubicación, as instalacións das que dispón e o seu nivel de produción. “Estou seguro de que en función da ubicación concreta da granxa e das súas instalacións hai explotacións que están xa perdendo cartos, porque as vacas de alta produción se están en establos antigos con menor ventilación van sufrir máis”, argumenta.

Os datos promedio en Galicia mostran que non hai demasiados problemas, pero non cabe dúbida que vostedes están xa nos límites e en función da produción, da ubicación e das instalacións estou seguro de que xa hai granxas perdendo cartos

“Un dos causantes de que se sufran xa a día de hoxe os efectos do estrés por calor en lugares frescos como é Galicia é o incremento de produción das vacas. Quizais estes efectos non sexan moi importantes hoxe pero si o serán mañá”, asegura. “Non teñen este problema hoxe, pero deben estar preparados para sufrilo no futuro, polo aumento da produción de leite por vaca e o efecto do cambio climático”, advirte.

En comparación con Valencia

Para exemplificalo, nas xornadas organizadas por Africor Lugo e Vaca Pinta comparou os resultados de distintos parámetros (produción, pico de lactación, días en leite e fertilidade) das granxas en Galicia e en Valencia, e concluíu que existe unha enorme disparidade.

En Israel se unha vaca está por baixo de 50 litros no pico de lactación é eliminada da granxa

É a mesma situación que se dá entre zonas cálidas e zonas frescas de EEUU ou China. En EEUU, por exemplo, hai unha grande diferenza entre os estados fríos do norte e os estados cálidos do sur. Nos segundos, as perdas de produción a consecuencia do estrés por calor nos meses do verán poden alcanzar o 40% dos ingresos previstos. En estados como Florida, sen sistemas de enfriamento as vacas pasan case o 50% do ano (de xuño a setembro) en condicións de estrés térmico, detallou.

“En Galicia non vemos que haxa un efecto moi significativo na produción. Os días en leite promedio non varían moito entre verán e inverno e tampouco nos picos de lactación. Pero a media destas 80.000 vacas da provincia de Lugo analizadas indica que hai capacidade de mellora en moitos aspectos. Atopámonos con medias de produción entre 30 e 35 litros e con picos de lactación entre 40 e 45 litros. É moi baixo, en Israel se están por debaixo 50 litros no pico de lactación eses animais son eliminados da granxa”, asegura.

Os días en leite en Galicia son moi altos e iso está penalizando ás granxas

Tamén chama a atención, di, a cifra de días en leite en Galicia, que se sitúa ao longo do ano en cifras de entre 185 e 200 días, “cando deberían estar en 160 días todo o ano”. “Iso implica menor produción de leite. Non creo que sexa un efecto do estrés por calor, pero é algo a estudar, porque está castigando ás granxas galegas”, asegura.

A nivel reprodutivo, no verán en Valencia, de cada 100 vacas, menos de 10 están preñadas, “e isto non o estamos vendo aquí en Galicia”, asegura. Pero engade: “En Galicia non vemos o efecto estacional pero lógranse durante todo o ano niveles moi baixos de fertilidade (a taxa de concepción media sitúase entre o 25 e o 30%), moi inferiores aos que logran en Valencia en inverno”, destaca.

Ademais, na zona mediterránea, as ganderías baixan a produción media por vaca de 40 litros en inverno a 30 no verán e teñen una relación verán-inverno de 0,80, é dicir, unha perda de produción dun 20%, “que é un dato peor que as peores granxas en Israel, que teñen un descenso de produción dun 12% e dun 30% na fertilidade”, aclara.

4 litros menos de produción

Hai uns anos pensábase que o problema do estrés por calor das vacas afectaba só ás partes cálidas do planeta, pero un estudo presentado no ano 2015 por investigadores franceses demostrou que tamén o sofren, en maior ou menor medida, países europeos, cunha perda de produción que vai desde os 5,5 litros diarios na rexión do Piamonte en Italia, a 4 na cornixa cantábrica española (en concreto o dato foi medido en Asturias), 3,5 no sur de Francia, 3 litros en Polonia ou na República Checa, 3,1 en Suíza, 1,8 no norte ce Francia ou 0,7 no Reino Unido.

Un estudo feito en toda Europa determinou que en lugares das mesmas características que Galicia, en concreto en Asturias, a perda de produción é de 4 litros

Os episodios de calor provocan unha diminución do pico de lactación e da súa persistencia, diminúen en máis dun 6% a porcentaxe de graxa e de proteína e incrementan a concentración de células somáticas. Ao mesmo tempo, tamén baixa a detección de celos (que duran menos e son menos evidentes) e resíntese a fertilidade (empreñando peor as vacas e prolongándose desta maneira o intervalo entre partos). O estrés térmico provoca tamén unha diminución da inmunidade das vacas, enfermando máis (especialmente enfermidades pre e post parto do útero e do ubre).

Cando sufre unha vaca estés por calor?

As vacas atópanse en estrés calórico cando xeran máis calor do que poden disipar. Unha vaca de 40 litros de leite vai empezar a non poder disipar o calor que produce cando hai 23 grados centígrados no ambiente. Se a humidade é baixa, a vaca pode tolerar unha temperatura maior, de até 25 grados, “pero se a humidade é alta, como sucede en Galicia, a vaca sofre xa estrés calórico a partir de 20 grados”, asegura Israel.

Se a humidade é alta, como sucede en Galicia, unha vaca de 40 litros vai empezar a sufrir estrés calórico a partir de 20 grados

Os efectos son un incremento da temperatura corporal por enriba dos 39ºC e un aumento da frecuencia respiratoria. Para tratar de paliar esta situación, as vacas comen menos para baixar a súa temperatura interna e iso fai que diminúa a produción de leite, unha situación que tamén se ve agravada polo descenso da eficiencia nutricional, xa que o animal dirixe parte da enerxía que inxire a mecanismos de redución da temperatura corporal, no canto de ao sistema de produción de leite.

Situacións prolongadas de estrés por calor poden reducir a produción en 1.000 litros por vaca e lactación

É dicir, en situacións de altas temperaturas a vaca come menos e desaproveita unha parte do que come, polo que a produción se ve castigada dobremente. Segundo estudos realizados en EEUU, a eficiencia alimentaria en situacións de calor diminúe un 15%, cuantificou Israel. A vaca está máis inqueda e tende a estar máis tempo de pé, incrementa o ritmo respiratorio e diminúe o tempo de rumia.

Factores que empeoran a situación

Dous son os factores que están a agravar os efectos do calor nas vacas. Dunha banda, o cambio climático, que está subindo a temperatura media e incrementando a frecuencia das olas de calor.

“Desde o ano 61 a hoxe a temperatura incrementouse en 1,5 grados centígrados de promedio no planeta. Iso era o esperado ata o ano 2030 pero xa o superamos a día de hoxe. A frecuencia de olas de calor está medrando moito nos últimos anos e iso está prexudicando ás vacas”, asegura Israel.

Vostedes aquí en Galicia teñen vacas de alta produción de leite e ese é un factor que inflúe no estrés por calor

Tamén empeora os efectos do estrés por calor o aumento na produción de leite por cabeza. “Unha vaca holstein con 45 litros de leite é un radiador con patas. Hoxe estamos nunha situación na que as vacas de alta produción non son capaces de regular o calor corporal sen a axuda do granxeiro”, afirma. ”Un estudo de hai anos demostrou que as vacas de 35 litros cando volvían a condicións térmicas normais non podían recuperar a produción, en contra do que facían as de baixa produción”, aclara.